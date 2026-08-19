Η σημασία των Στενών του Ορμούζ για τις διεθνείς αγορές είναι καθοριστική.

Οι τιμές του πετρελαίου ανήλθαν την Τετάρτη σε υψηλό τριών εβδομάδων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά διατηρούν ισχυρές τις πιέσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 45 σεντς ή 0,49%, στα 91,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 45 σεντς ή 0,53%, φθάνοντας στα 85,39 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της αγοράς παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια διακίνηση ενέργειας. Η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ως προς την ασφαλή διέλευση παραμένει περιορισμένη, με τον όγκο της ναυσιπλοΐας να κινείται αισθητά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM, Τιμ Γουότερερ, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα διατηρεί ενσωματωμένο στις τιμές του πετρελαίου ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν και υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή.

Παράλληλα, η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξέπνευσε τη Δευτέρα, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα κινείται προς μια «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση εξαιτίας του διπλωματικού αδιεξόδου. Μέχρι την Τρίτη, πάντως, δεν είχαν αναφερθεί νέα πλήγματα από κάποια από τις δύο πλευρές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ για τις διεθνείς αγορές είναι καθοριστική. Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Pepperstone, Αχμάντ Ασίρι, η εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν πλήρη διακοπή, καθώς παραμένουν οι διαφωνίες σχετικά με τους όρους που θα διέπουν τη θαλάσσια κυκλοφορία. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν νέα επιβράδυνση της κίνησης, καθώς οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τη διαδρομή λόγω της αβεβαιότητας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράκ επιχειρεί να ενισχύσει τις εναλλακτικές οδούς διάθεσης του αργού του. Η κυβέρνηση ενέκρινε μηχανισμούς για την εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου μέσω εξειδικευμένων διεθνών και τοπικών εταιρειών, καθώς και μέσω πολλαπλών εξαγωγικών διαδρομών. Οι σχετικές συμβάσεις θα έχουν διάρκεια τριών μηνών, με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου.