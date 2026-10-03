Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει δηλώσει ότι μέσα σε 18 χρόνια συνεργασίας δημιούργησαν μαζί συνολικά 22 τραγούδια.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, όταν ο τραγουδιστής και δημιουργός τίμησε επί σκηνής τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, μια περιοχή στενά συνδεδεμένη με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών. Ο Γιώργος Σαμπάνης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον καλλιτέχνη με τον οποίο είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών, υπογράφοντας τη μουσική σε αρκετές από τις επιτυχίες του.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει δηλώσει ότι μέσα σε 18 χρόνια συνεργασίας δημιούργησαν μαζί συνολικά 22 τραγούδια.

«Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά», ανέφερε από την σκηνή, εξηγώντας ότι ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που θα παρουσίαζε συγκεντρωμένο αυτό το υλικό.

Το ζεϊμπέκικο στις «Ώρες Μικρές»

Η κορύφωση της αφιέρωσης ήρθε όταν ακούστηκαν οι «Ώρες Μικρές», τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μουσική του Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ο δημιουργός άφησε το μικρόφωνο και χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά στους θεατές που είχαν γεμίσει το Κατράκειο.

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Βίντεο από τη στιγμή αναρτήθηκε στα social media με τη λεζάντα: «Όλη μέρα βροχή, στο τρίωρο της συναυλίας ο ουρανός καθαρός… 22 τραγούδια του έγραψε και όλα μοναδικά».

Η μουσική αφιέρωση ολοκληρώθηκε σε έντονα φορτισμένο κλίμα, με τον Σαμπάνη να αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο έναν καλλιτέχνη με τον οποίο τον συνέδεσε μια μακρά δημιουργική διαδρομή.

{https://www.tiktok.com/@xristinakotekidou/video/7692200067209465110}