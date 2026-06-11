Για την αποστασιοποίησή του από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε ο Γιώργος Σαμπάνης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, ο γνωστός ερμηνευτής, αποκάλυψε ότι πλέον δεν ασχολείται ο ίδιος με τα social media ωστόσο υπάρχει πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.

«Ο κόσμος κάνεις ό,τι μπορεί, μέσα στα δικά του προσωπικά προβλήματα ο κάθε ένας όπου μπορεί βοηθάει! Γενικά ας δούμε λίγο το καλό και το φως. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει… Δεν είναι μόνο το κακό, ας μην το διαφημίζουμε τόσο πολύ το κακό», ανέφερε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του να απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι είναι μία συνθήκη που δεν του ταιριάζει:

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ εγώ τα social media. Δεν την αντέχω αυτή την τρέλα με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Φυσικά και υπάρχει εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργού και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι. Δεν τα προλαβαίνεις όλα! Ιδιαίτερα από μία ηλικία και μετά που θέλεις να πηγαίνεις για ένα φαγητό, να βλέπεις ανίψια σου και να περνάς χρόνο με τους φίλους σου».

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