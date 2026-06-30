Η τούρτα του Νίκου Οικονομόπουλου και τα κεράκια με τον αριθμό 42.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος ολοκληρώνει ακόμη μία χρονιά γεμάτη με επιτυχίες, νέα τραγούδια και sold out εμφανίσεις.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, φέτος κλείνει τα 42 του χρόνια και το γιορτάζει σβήνοντας τα χρυσά κεράκια του πάνω σε μία σοκολατένια τούρτα.

Ο ίδιος, το απόγευμα της Τρίτης μέσα από σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα από τα στιγμιότυπα της ημέρας του.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται χαμογελαστός να στέκεται μπροστά από την τούρτα του φορώντας ένα από τα χαρακτηριστικά λευκά πουκάμισά του, ενώ η δημοσίευσή του συγκέντρωσε πολύ γρήγορα σχόλια με ευχές και χιλιάδες likes.

{https://www.instagram.com/p/DaN3Qzjo7HU/?hl=el}

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Τα φετινά γενέθλια του Νίκοι Οικονομόπουλου, μοιάζουν σημαδιακά, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει την περιοδεία με τίτλο: «20 χρόνια μαζί… Με λίγα λόγια» για τα 20 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας.

Παράλληλα, μέσα στην σεζόν που ολοκληρώνεται βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας έχοντας στο πλευρό του την Ήβη Αδάμου, μία συνεργασία που στέφθηκε με επιτυχία και τελείωσε τον Απρίλιο του 2026.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο χώρος νυχτερινής διασκέδασης στον οποίο θα πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που ακολουθούν με τη νέα σεζόν.