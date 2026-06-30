Η συνάντηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με την νικήτρια της Eurovision 2026 στη Νέα Υόρκη.

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σχολείο της ελληνικής κοινότητας, πραγματοποιώντας μάλιστα και μία ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ο ερμηνευτής, φαίνεται να τραγούδησε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του χαρίζοντας στους θαυμαστές του μία βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδια και χαμόγελα.

Στην Αμερική ωστόσο βρέθηκε και η Dara, η φετινή νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision, όπου στα πλαίσια της δικής της περιοδείας παραχώρησε συναυλία στη Νέα Υόρκη.

Έτσι, οι δύο ερμηνευτές συναντήθηκαν χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους απαθανατίζοντας τη στιγμή.

«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Dara με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να αναδημοσιεύει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Στην φωτογραφία οι δύο καλλιτέχνες μοιάζουν ενθουσιασμένοι ενώ ο κάθε ένας βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για δικές του επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Φέτος, η Dara, κατέκτησε την κορυφή της Eurovision με το εκρηκτικό «Bangaranga», χαρίζοντας στην χώρα της την πρώτη νίκη στο Διαγωνισμό Τραγουδιού και ήδη έχει κερδίσει φανατικό κοινό.

Από την δική του πλευρά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια που γίνονται επιτυχίες, ενώ μάλιστα πριν από μερικές βδομάδες έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, αποκτώντας με την Αλεξάνδρα Νίκα τη νεογέννητη κόρη τους.