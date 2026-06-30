Τη δική του οπτική παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα θέματα που αναπαράγονται από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να τοποθετηθεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφορικά με την κατάσταση που κυριαρχεί στην ελληνική τηλεόραση, τα θέματα που προβάλλονται και την πεποίθηση ότι οι Youtubers, αποτελούν το λόγο για τον οποίο «κόβονται» οι τηλεοπτικές εκπομπές.

Όπως όλα δείχνουν, αφορμή για την συγκεκριμένη τοποθέτηση στάθηκε μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη μέσω της οποίας η influencer αναφέρθηκε στον τραπεζικό της λογαριασμό, μία δημοσίευση που συζητήθηκε εντόνως από τα τηλεοπτικά πάνελ.

Μέσω της ανάρτησής του ο δημοσιογράφος θέλησε να εκφράσει την προσωπική του άποψη αναφέροντας ότι οι εκπομπές αφιερώνουν καθημερινά χρόνο σε όσους προβάλλονται μέσω των social media, καθώς το υλικό τους έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως για να καλυφθεί ο τηλεοπτικός χρόνος.

Οι αιχμηρές αναρτήσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα

«Οι εκπομπές που με κάθε ευκαιρία (και δίνει πολλές) παίζουν την Ιωάννα Τούνη γιατί είναι εύκολο και καλύπτει ένα 10λεπτάκι τεμπέλικο, είναι συνυπεύθυνες, σε ένα ποσοστό, με αυτή την κατάντια και την κατρακύλα. Οπότε ας μην της κουνάμε το δάχτυλο, γιατί τόσα χρόνια την ‘εκμεταλλεύονται’ και τις δίνουν χρόνο σε έναν τηλεοπτικό αέρα που κάποτε ήταν πολύτιμο και τώρα κατάντησε βαρίδι για να γεμίσουμε. Το ένα χέρι νίβει το άλλο… Κυρίες και κύριοι φταίτε εξίσου και χαίρομαι πάρα πολύ που όσο περνάει από το χέρι μου, σε εκπομπή που παρουσιάζω, δεν θα παίζαμε, σχεδόν, ποτέ τέτοιες τρασίλες», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

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Σε νέα του ανάρτηση λίγη ώρα αργότερα αναφέρθηκε στους Youtubers και στην πεποίθηση που κυριαρχεί ότι είναι ο λόγος για τον οποίο «κόβονται» από τον αέρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές:

«Δεν μας κόβουν λόγω των Youtubers αδέρφια. Αυτοί μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, στο δικό τους μέσον. Δεν φτάνει που γεμίζουν τις εκπομπές με περιεχόμενο που εσείς βαριέστε να παράγετε, τους βρίζεται από πάνω. (Αλλά τους παίζεται). Όταν προσφέρεις ωραίο περιεχόμενο, ο κόσμος θα σε δει, θα σε ψάξει, θα σε βρει. Όταν βαριέσαι και χρυσοπληρώνεσαι θα σε πετάξει. Αυτά».