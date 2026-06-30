Tα οπωροφόρα αναπαράγονται κυρίως με μοσχεύματα και όχι με σπόρους. Παρόλα αυτά, η διαδικασία παραμένει μια συναρπαστική εμπειρία.

Κάθε κεράσι που τρώτε κρύβει μέσα του ένα κουκούτσι που μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα νέο δέντρο. Αν και οι περισσότεροι αγοράζουν έτοιμα δενδρύλλια από φυτώρια, η καλλιέργεια μιας κερασιάς από το μηδέν είναι μια εμπειρία που σίγουρα θα σας ανταμείψει. Οι κερασιές προσφέρουν πανέμορφη ανθοφορία την άνοιξη και πεντανόστιμους καρπούς στις αρχές του καλοκαιριού.

Η διαδικασία απαιτεί υπομονή, ενώ το δέντρο που θα προκύψει δεν θα είναι ακριβές αντίγραφο του αρχικού.

Ακολουθούν οι συμβουλές του Jared Gidley (CEO της Hood River Cherry Company) και του Marvin Pritts (καθηγητή δενδροκομίας στο Πανεπιστήμιο Cornell) για σίγουρη επιτυχία.

Βήμα-Βήμα: Από το κουκούτσι στο γλαστράκι

Καθαρισμός: Αφού φάτε το κεράσι, πλύνετε καλά το κουκούτσι με νερό για να απομακρυνθεί κάθε υπόλειμμα σάρκας. Στεγνώστε το πολύ καλά για να αποφευχθεί η μούχλα.

Προετοιμασία στο ψυγείο (Προβλάστηση): Το κουκούτσι πρέπει να «ξεγελαστεί» ώστε να νομίζει ότι πέρασε βαρύ χειμώνα για να ενεργοποιηθεί. Τοποθετήστε το σε ένα πλαστικό σακουλάκι με μια νωπή χαρτοπετσέτα, σφραγίστε το και βάλτε το στο ψυγείο για 10 έως 12 εβδομάδες. Ελέγχετε περιοδικά αν η πετσέτα παραμένει υγρή.

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Φύτευση: Μετά το ψυγείο, γεμίστε ένα μικρό γλαστράκι με ελαφρύ χώμα που στραγγίζει καλά. Φυτέψτε το κουκούτσι σε βάθος περίπου 2,5 εκατοστών. Ποτίστε και τοποθετήστε το σε φωτεινό σημείο. Διατηρήστε το χώμα υγρό, αλλά όχι λασπωμένο. Η βλάστηση μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως μήνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε: Τα δέντρα από σπόρο δεν είναι ίδια με το μητρικό φυτό. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Marvin Pritts, τα γονίδια αναμιγνύονται και οι καρποί των απογόνων είναι συχνά χαμηλότερης ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, τα οπωροφόρα αναπαράγονται κυρίως με μοσχεύματα (κλωνοποίηση) και όχι με σπόρους. Παρόλα αυτά, η διαδικασία παραμένει μια συναρπαστική εμπειρία.

Μεταφύτευση στον κήπο

Μπορείτε να μεταφέρετε το δενδρύλλιο έξω μόλις περάσει ο κίνδυνος παγετού και το φυτό φτάσει σε ύψος τουλάχιστον τα 30 εκατοστά.

Σκληραγώγηση: Πριν το φυτέψετε στο έδαφος, βγάζετε τη γλάστρα έξω σε προστατευμένο μέρος για λίγες ώρες καθημερινά, αυξάνοντας σταδιακά τον χρόνο μέσα σε 1-2 εβδομάδες, ώστε να συνηθίσει τον ήλιο και τον άνεμο.

Βρείτε το κατάλληλο σημείο: Επιλέξτε ένα σημείο με καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος και 6 έως 8 ώρες άμεσης ηλιοφάνειας καθημερινά.

Φύτευση: Ανοίξτε μια τρύπα με διπλάσιο πλάτος από τη γλάστρα. Τοποθετήστε το φυτό προσέχοντας να μην καταστρέψετε τις ρίζες και φροντίστε η βάση του κορμού να είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος.

Φροντίδα: Γεμίστε την τρύπα με χώμα, πατήστε το ελαφρά και ρίξτε άφθονο νερό. Προσθέστε μια στρώση 5-7 εκατοστών από φλοιό πεύκου για εδαφοκάλυψη γύρω από τη βάση για να κρατά την υγρασία, κρατώντας το υλικό λίγα εκατοστά μακριά από τον κορμό για να μην σαπίσει.

Φύτευση σε γλάστρα (για μπαλκόνι ή ταράτσα)

Αν δεν έχετε κήπο, επιλέξτε μια γλάστρα με διάμετρο 45-50 εκατοστά που διαθέτει καλές τρύπες αποστράγγισης.

Χρησιμοποιήστε ένα ποιοτικό φυτόχωμα. Οι κερασιές προτιμούν ελαφρώς όξινο έως ουδέτερο pH (6.0 με 7.0). Τοποθετήστε τη γλάστρα σε σημείο που «βλέπει» ο ήλιος τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα.

Tip: Για μόνιμη καλλιέργεια σε γλάστρα, προτιμήστε ποικιλίες-νάνους.

Πώς να επιλέξετε το σωστό κουκούτσι

Προτιμήστε τοπικά προϊόντα: Αγοράστε κεράσια από λαϊκές αγορές ή τοπικούς παραγωγούς. Είναι πιο πιθανό να είναι συμβατά με το κλίμα της περιοχής σας. Τα κεράσια του σούπερ μάρκετ μπορεί να προέρχονται από μακρινές χώρες ή να έχουν υποστεί επεξεργασία που μειώνει τη γονιμότητα του σπόρου.

Η ποικιλία μετράει: Τα γλυκά κεράσια ευδοκιμούν σε πιο ήπια κλίματα, ενώ τα ξινά (βύσσινα) αντέχουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η φρεσκάδα είναι το παν: Όσο πιο φρέσκο είναι το κεράσι, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει το κουκούτσι να βλαστήσει.

Πηγή: marthastewart.com