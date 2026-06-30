Το δάγκωμα του προκάλεσε μόνο μια μικρή πληγή.

Ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για ένα απρόοπτο περιστατικό που είχε σε παραλία της Βάρκιζας, όταν δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο ενώ κολυμπούσε.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, το ψάρι τον δάγκωσε χαμηλά στο πόδι, προκαλώντας του μια μικρή πληγή. Παρότι το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε κάποιους λουόμενους, ο ίδιος τόνισε ότι το τραύμα ήταν επιπόλαιο και δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας.

«Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο το ψάρι και τη γλιτώσαμε φθηνά. Δεν πανικοβλήθηκα, υπήρχε ψυχραιμία. Πήγαμε στη Βάρκιζα το Σάββατο για μπάνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, σημείωσε πως το δάγκωμα προκάλεσε μόνο μια μικρή πληγή, ενώ υπογράμμισε ότι η εικόνα του ψαριού βοηθά να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για λαγοκέφαλο. «Δεν ήταν τίποτα το τρομερό, πιο πολύ πανικοβλήθηκε ο κόσμος», είπε.

«Δεν χριεάζεται πανικός»

Μετά το περιστατικό, όπως ανέφερε, καθάρισε την πληγή με καθαρό νερό και σαπούνι και στη συνέχεια επισκέφθηκε φαρμακείο για προληπτική φροντίδα.

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Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κανέλλος τόνισε ότι δεν πρέπει να επικρατεί πανικός για την παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, αλλά ψυχραιμία, ώστε να μην αποθαρρύνεται ο κόσμος από το μπάνιο.

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