Στο φως ήρθαν πλάνα από τη στιγμή της κατολίσθησης του χρυσωρυχείου στο Καμερούν.

Τουλάχιστον 107 μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι παγιδεύτηκαν όταν κατέρρευσε χρυσωρυχείο στην περιοχή του Zamboye, ένα χωριό στα σύνορα μεταξύ Καμερούν και Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media απεικονίζει την τρομακτική στιγμή που καταρρέει το χρυσωρυχείο θάβοντας από κάτω δεκάδες εργαζόμενους.

{https://x.com/PresstvExtra/status/2090027291120111630}

{https://x.com/NewsContext360/status/2090021404683153411}

Οι πρώτες πληροφορίες είχαν κάνει λόγο για 30 νεκρούς αλλά σύντομα ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε ραγδαία.

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Ο αναπληρωτής δήμαρχος της περιφέρειας Nana-Mambere, στην Κεντρική Αφρική, Souleymane Bi, δήλωσε την Τετάρτη πως οι διασώστες έχουν ήδη ανασύρει 30 σορούς από το χρυσωρυχείο τις τελευταίες ώρες. «Είναι τρομερό αυτό που συνέβη και ζητάμε βοήθεια από οργανισμούς και όποιον έχει την καλή θέληση να συνδράμει» είπε.

Ο Cedric Mbango, εργαζόμενος στο χρυσωρυχείο περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης ως «καταστροφική. Το έδαφος κυριολεκτικά κατέρρευσε και έθαψε τους ανθρώπους. Τώρα που σας μιλώ και άλλοι είναι θαμμένοι από κάτω. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης» δήλωσε στο AFP.

{https://x.com/FGrenville_A/status/2090079765730386292}

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Evariste Ngamana εξέφρασε τη θλίψη του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε πως οι [αρχές εργάζονται σκληρά για να παράσχουν βοήθεια σε όσους επηρεάστηκαν» από την τραγωδία.

Τον περασμένο Ιούνιο, είχε καταρρεύσει ένα ακόμα χρυσωρυχείο στο Be-Mbari επίσης κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, με δεκάδες νεκρούς. Στα μέσα Μαρτίου σε μία άλλη κατολίσθηση σκοτώθηκαν επτά άτομα σε ορυχείο στο χωριό Ngourroum, στα δυτικά της Κεντρικής Αφρικής ενώ 20 ακόμα σκοτώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στην περιοχή Gordi.