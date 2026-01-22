Τεράστιο κοίτασμα χρυσού στην επαρχία Hunan της Κίνας.

Μια εντυπωσιακή γεωλογική ανακάλυψη φέρνει την Κίνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς χρυσού. Κάτω από το χρυσωρυχείο Wangu, στην επαρχία Hunan της κεντρικής Κίνας, Κινέζοι γεωλόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τους 1.000 μετρικούς τόνους. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις χρυσού που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία του κοιτάσματος φτάνει τα 600 δισεκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 85,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ποσότητα αυτή είναι τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ακόμα και το θρυλικό ορυχείο South Deep της Νότιας Αφρικής, το οποίο εδώ και δεκαετίες θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ένας θαμμένος θησαυρός σε βάθος 3 χιλιομέτρων

Το κοίτασμα βρίσκεται στην κομητεία Pingjiang, κάτω από δασώδεις λόφους, όπου το Γεωλογικό Γραφείο της επαρχίας Hunan πραγματοποιεί γεωτρήσεις εδώ και χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 40 φλέβες πλούσιες σε χρυσό σε βάθη περίπου 2.000 μέτρων, οι οποίες ήδη περιέχουν σχεδόν 300 τόνους.

Με τη βοήθεια τρισδιάστατης γεωλογικής μοντελοποίησης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα κοιτάσματα συνεχίζονται μέχρι και τα 3.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ανεβάζοντας το σύνολο σε πάνω από 1.000 τόνους. Τα δείγματα δείχνουν ότι το σύστημα φλεβών ενδέχεται να εκτείνεται ακόμη πιο πέρα, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερη ανακάλυψη.

Γιατί αυτή η ανακάλυψη είναι τόσο σημαντική

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η ανθρωπότητα έχει εξορύξει περίπου 200.000 μετρικούς τόνους χρυσού, ενώ απομένουν γύρω στους 60.000 μετρικούς τόνους που μπορούν να εξορυχθούν οικονομικά.

Ένα κοίτασμα άνω των 1.000 τόνων αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων αποθεμάτων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ποιότητα του μεταλλεύματος. Ενώ πολλά ορυχεία θεωρούνται υψηλής ποιότητας με 8–10 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο βράχου, στο Wangu καταγράφηκαν δείγματα που φτάνουν τα 138 γραμμάρια ανά τόνο, επίπεδα που θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια.

Πώς δημιουργούνται τόσο πλούσιες φλέβες χρυσού

Οι γεωλόγοι εξηγούν ότι τέτοια κοιτάσματα σχηματίζονται όταν θερμά, πλούσια σε ορυκτά υγρά κινούνται μέσα από ρωγμές στον φλοιό της Γης. Καθώς αλλάζουν η πίεση και η θερμοκρασία, ο χρυσός «κατακάθεται» και δημιουργεί φλέβες μέσα στα πετρώματα.

Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι σεισμοί παίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς ανοίγουν μικροσκοπικές κοιλότητες και δημιουργούν ηλεκτρικά πεδία στον χαλαζία, βοηθώντας τον χρυσό να συγκεντρώνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το γεωλογικό προφίλ του Wangu ταιριάζει απόλυτα με αυτή την εικόνα.

Οι γεωτρήσεις συνεχίζονται, με περισσότερες από 55 τρύπες και συνολικό μήκος περίπου 65 χιλιομέτρων, υπό τον συντονισμό της κρατικής εταιρείας Hunan Mineral Resources Group.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μεγάλο βάθος, το κόστος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα καθορίσουν πόσος από αυτόν τον «θησαυρό» θα φτάσει τελικά στην αγορά. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψη στο Wangu δείχνει ότι η Γη ίσως κρύβει ακόμη περισσότερα πολύτιμα μέταλλα απ’ όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

{https://www.youtube.com/watch?v=vya3JBXSBws&t=1s}