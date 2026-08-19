Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η κάθε εταιρεία στα βενζινάδικα της Μόσχας, εν μέσω επιθέσεων σε διυλιστήρια.

Βενζινάδικα στη Μόσχα επανέφεραν τους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, εξαιτίας ελλείψεων λόγω του μπαράζ επιθέσεων ουκρανικών drones σε διυλιστήρια και της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα το Reuters.

Οι ελλείψεις άρχισαν να εντείνονται τον Μάιο και έως τον Ιούλιο έγιναν αισθητές σε όλη τη Ρωσία. Αν και βενζινάδικα στη Μόσχα χαλάρωσαν τον Ιούνιο το προηγούμενο κύμα περιορισμών, τώρα αυτοί επανήλθαν, παρότι τον προηγούμενο μήνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωνε ότι είναι προσωρινά τα προβλήματα στην αγορά καυσίμων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters πως είδαν ουρές σε κάποια βενζινάδικα της Μόσχας και της γύρω περιοχής- πληροφορίες που επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες διεθνών πρακτορείων- ενώ και πετρελαϊκές εταιρείες προειδοποιούν για αναμονές, εξαιτίας της ζήτησης.

Οι περιορισμοί κάθε εταιρείας στα βενζινάδικα της Μόσχας

Χειριστής τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών της Gazprom Neft ανέφερε ότι οι πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ στα αυτόματα πρατήρια καυσίμων της εταιρείας στη Μόσχα περιορίστηκαν στα 40 λίτρα ανά πελάτη. Σε άλλα βενζινάδικα της εταιρείας, οι πωλήσεις ντίζελ παραμένουν χωρίς περιορισμούς, ενώ της βενζίνης έχουν όριο 60 λίτρα ανά όχημα.

Η Rosneft, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανέφερε ότι στα βενζινάδικά της σε όλη τη χώρα έχει επιβληθεί περιορισμός 30 λίτρα ανά όχημα για τη βενζίνη, ενώ δεν υπάρχει όριο στο ντίζελ. Επίσης, η εταιρεία προειδοποίησε τους πελάτες της για μεγαλύτερους χρόνους αναμονής, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης.

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Η Lukoil ανέφερε πως εισήγαγε περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων στη Μόσχα και τη γύρω περιοχή, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, της μη προγραμματισμένης συντήρησης διυλιστηρίου και της ανάγκης να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων της. Δεν αποκάλυψε τα όρια που έχει υιοθετήσει.

Τέλος, στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Tatneft ανέφεραν ότι οι πωλήσεις στα πρατήριά της έχουν περιοριστεί στα 50 λίτρα ανά όχημα για τη βενζίνη και 60 λίτρα για το ντίζελ.

Πούτιν: Οι επιθέσεις δεν έχουν προκαλέσει κρίσιμες συνέπειες

Η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο ρωσικά διυλιστήρια σε μια προσπάθεια να πλήξει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, αλλά και να μειώσει τα έσοδά της από την ενέργεια.

Για να ενισχύσουν την εγχώρια προσφορά, οι ρωσικές αρχές έχουν απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ, χαλάρωσαν τις απαιτήσεις για την ποιότητα καυσίμων και άρχισαν να εισάγουν πετρελαϊκά προϊόντα.

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποβάθμισε τις συνέπειες των επιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές της Ρωσίας. «Φυσικά, τέτοιες επιθέσεις δεν έχουν προκαλέσει- ούτε θα μπορούσαν- κρίσιμες συνέπειες. Ωστόσο, προκαλούν ζημιές. Αυτό είναι προφανές, το κατανοούμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε», υποστήριξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Στις 14 Αυγούστου, το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας ανέφερε ότι παραμένουν προβλήματα με τον εφοδιασμό καυσίμων σε κάποιες περιοχές της χώρας. Στις αρχές Ιουλίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, παραδέχθηκε ότι οι ελλείψεις οφείλονται σε «προφανείς» λόγους, το μερικό κλείσιμο διυλιστηρίων εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με drones.

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Τουλάχιστον 194 πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται στοιχεία από την Rochan Consulting, τα ρωσικά διυλιστήρια έχουν πληγεί τουλάχιστον 194 φορές από τις αρχές του 2026, έντεκα φορές περισσότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2025. Τον Μάιο καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ 16 επιτυχημένων επιθέσεων, με αποτέλεσμα αυτή η εκστρατεία να συμβάλλει σε μια μεγάλη κρίση καυσίμων στη Ρωσία, με περιορισμούς στις πωλήσεις σε περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας και μεγάλες ουρές σε ορισμένα βενζινάδικα.

Το Reuters, από την πλευρά του, αναφέρει σε ρεπορτάζ του μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων εναντίον ορισμένων από τις κύριες εγκαταστάσεις της χώρας. Στις αρχές Ιουλίου, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διυλιστήριο του Ομσκ στη Σιβηρία, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας με χωρητικότητα 22 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Το διυλιστήριο Norsi της Lukoil δέχτηκε επίσης δύο χτυπήματα, ενώ διυλιστήρια στη Μόσχα, το Γιαροσλάβλ, την Ούφα, το Κουίμπισεφ, το Σιζράν και το Τουάψε έχουν γίνει στόχοι από τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αρκετά αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις λειτουργίες τους. Το Κίεβο στοχεύει επίσης λιμενικές και εξαγωγικές υποδομές, ιδίως στο Νοβοροσίσκ, το Ουστ-Λούγκα και το Βισότσκ.

Η στρατηγική της Ουκρανίας συνίσταται πλέον στο πλήγμα ολόκληρης της ρωσικής πετρελαϊκής αλυσίδας, από τα διυλιστήρια έως τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τους αγωγούς και τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής. Μια ανάλυση των «κινητικών κυρώσεων» που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Baker επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τις οικονομικές κυρώσεις, αυτές οι επιθέσεις καταστρέφουν άμεσα τις φυσικές υποδομές που είναι δύσκολο και δαπανηρό να αντικατασταθούν. Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων έχουν αρχίσει να μειώνονται.

Οι οικονομικές συνέπειες γίνονται επίσης μετρήσιμες. Δεδομένου ότι τα τοπικά ρωσικά οικονομικά στοιχεία είναι ελάχιστα και δύσκολο να επαληθευτούν, το VoxEU/CEPR μελέτησε 29 μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια, εκ των οποίων τα 22 έγιναν άμεσος στόχος. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια έμμεση μέθοδο: μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω δορυφόρου, που χρησιμοποιούνται συνήθως ως δείκτης οικονομικής δραστηριότητας, για να δείξουν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων παράγουν σημαντικές, γεωγραφικά συγκεντρωμένες και επίμονες τοπικές οικονομικές επιπτώσεις.

Φωτ.: EPA/ MAXIM SHIPENKOV