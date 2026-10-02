Οι τέσσερις καταγγελίες είχαν υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου άνδρα, που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφο του και τον νυν σύντροφο της στο Λαύριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι τέσσερις καταγγελίες είχαν υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είχε υποβληθεί τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη καταγγελία, η οποία αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, η γυναίκα είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, την οποία αρνήθηκε. Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων με περιπολίες και φύλαξη, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο άνδρας αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του. Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες σε όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος.

Είχε συλληφθεί

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και στην οποία γινόταν αναφορά και στο προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του παρουσία συνηγόρου.

«Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής» καταλήγει η ανακοίνωση.

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