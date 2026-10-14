Ο πρώην αξιωματικός των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων συνελήφθη στην Ιταλία το 2025 και εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη δολιοφθορά στον Nord Stream το 2022.

Ξεκίνησε την Τετάρτη (14/10) στο Αμβούργο η δίκη του πρώην Ουκρανού στρατιωτικού, Σερχίι Κουσνέτσοφ, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στις εκρήξεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στομ αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο 50χρονος πρώην αξιωματικός των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων εμφανίστηκε στο δικαστήριο υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές του αποδίδουν στο κατηγορητήριο συμμετοχή σε ενέργειες που έθεσαν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές, πρόκληση εκρήξεων, εκτεταμένες υλικές ζημιές και διατάραξη υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο Κουσνέτσοφ φέρεται να τοποθέτησε τέσσερις εκρηκτικούς μηχανοσμούς βάρους 27 κιλών σε βάθος 80 μέτρων στη Βαλτική Θάλασσα.

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Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε έξι συνεργούς, συμπεριλαμβανομένου τεσσάρων δυτών, ενός ειδικού στα εκρηκτικά και ενός καπετάνιου, ενώ χρησιμοποιήθηκε ενοικιαζόμενο σκάφος.

Από την πλευρά του Κουσνέτσοφ, οι συνήγοροί του αμφισβητούν τη νομιμότητα της διεξαγωγής της δίκης, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας τους κρατείται επί 11 μήνες υπό συνθήκες σχεδόν πλήρους απομόνωσης. Παράλληλα, ανέφεραν ότι η στρατιωτική του ιδιότητα και οι περιορισμοί που αυτή συνεπάγεται στην αποκάλυψη επιχειρησιακών πληροφοριών δυσχεραίνουν την υπεράσπισή του.

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Οι αγωγοί που άλλαξαν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2, οι οποίοι συνέδεαν τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο Nord Stream 1 αποτελούσε βασική οδό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, προτού η Μόσχα διακόψει τις προμήθειες τον Αύγουστο του 2022. Ο Nord Stream 2 είχε ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, καθώς το Βερολίνο ανέστειλε τη διαδικασία έγκρισης λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επίθεση συνέπεσε με την προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν την ενεργειακή εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Αρχικά, οι υποψίες στράφηκαν προς τη Μόσχα, η οποία αρνήθηκε την ευθύνη και κατηγόρησε τις ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Τον Ιούλιο, ωστόσο, Γερμανοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η επιχείρηση είχε διαταχθεί από ουκρανικές κρατικές αρχές, με στόχο να διακοπεί οριστικά η ροή φυσικού αερίου και να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε αρνηθεί ότι η χώρα του εμπλέκεται στο σαμποτάζ.

Οι πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Ο Κουσνέτσοφ συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025 στην Ιταλία, ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές, και εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ένας ακόμη ύποπτος, ο Βολοντίμιρ Ζουραβλιόφ, τεχνικός κλιματιστικών και ερασιτέχνης δύτης, συνελήφθη στην Κροατία τον Αύγουστο και αντιτίθεται στην έκδοσή του στη Γερμανία, έχοντας παράλληλα ζητήσει άσυλο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Γερμανία. Η κυβέρνηση αποφεύγει να σχολιάσει τη δικαστική διαδικασία, ενώ κόμματα που αντιτίθενται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία αξιοποιούν την υπόθεση για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της επαναλειτουργίας των αγωγών και της αποκατάστασης της προμήθειας φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν τόσο υποστηρικτές της Ουκρανίας όσο και διαδηλωτές που ζητούν κοινοβουλευτική έρευνα για τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Παράλληλα, το αίτημα της ρωσικής πλευράς να συμμετάσχει στη δίκη ως συνυποστηρίζουσα πολιτική αγωγή απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 27 Οκτωβρίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 συνεδριάσεις έως τις 17 Δεκεμβρίου, με πρόσθετες ακροάσεις να εξετάζονται για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες του Guardian