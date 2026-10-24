Οι συμφωνίες με Venture Global, Αλβανία και Βοσνία.

Την ευκαιρία που είχε η Ελλάδα να εξασφαλίσει φυσικό αέριο σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, αλλά και τις ισχυρές αντιδράσεις οικονομικών συμφερόντων απέναντι στην ανάπτυξη του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, αναδεικνύει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε σημερινό άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Ο κ. Εξάρχου υποστηρίζει ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν αξιοποίησε τη δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ευνοϊκές τιμές, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικά υψηλότερο κόστος προμήθειας.

Όπως επισημαίνει, η ATLANTIC SEE LNG TRADE, η κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κινήθηκε έγκαιρα στην αγορά, υπογράφοντας μακροχρόνια συμφωνία με την αμερικανική Venture Global, εξασφαλίζοντας τιμές που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι πλέον διαθέσιμες στην ελεύθερη αγορά.

Η επιλογή του ελληνικού Δημοσίου και οι υψηλές τιμές

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR στη στάση του ελληνικού Δημοσίου απέναντι στις μακροχρόνιες συμβάσεις LNG. Όπως διευκρινίζει, η ATLANTIC SEE LNG TRADE δεν δραστηριοποιείται εμπορικά στην ελληνική αγορά, ενώ το Δημόσιο δεν έχει συνάψει μαζί της καμία μακροχρόνια ή βραχυχρόνια σύμβαση προμήθειας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η επιλογή αυτή συνδέθηκε με την εκτίμηση ότι οι προσφερόμενες τιμές ήταν υψηλές, εκτίμηση που, όπως υποστηρίζει, διαψεύστηκε από τις μετέπειτα εξελίξεις στη διεθνή ενεργειακή αγορά.

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Ο ίδιος σημειώνει ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν προχώρησαν εγκαίρως σε αντίστοιχες συμφωνίες, καλείται πλέον να προμηθεύεται φυσικό αέριο σε πολλαπλάσιες τιμές από εκείνες που είχε εξασφαλίσει η κοινοπραξία.

Οι συμφωνίες με Venture Global, Αλβανία και Βοσνία

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναφέρεται επίσης στις πρωτοβουλίες της ATLANTIC SEE LNG TRADE για την ανάπτυξη του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου. Όπως εξηγεί, η κοινοπραξία ήταν η πρώτη που προχώρησε σε μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με την αμερικανική Venture Global, μια κίνηση που χαρακτηρίζει πρωτοποριακή για τα ελληνικά ενεργειακά δεδομένα.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δεσμευτικές συμφωνίες με την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εγχειρήματος και την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν αποτελεί αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητας της ATLANTIC SEE LNG TRADE, αλλά μια ουδέτερη διακρατική υποδομή, ανοιχτή σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της ενεργειακής αγοράς.

Η στήριξη Μητσοτάκη και Ρούμπιο

Στο άρθρο του, ο κ. Εξάρχου αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην προσπάθεια ανάδειξης της Ελλάδας σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει την κυβερνητική υποστήριξη πλήρη, σημειώνοντας ότι η Αθήνα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να καταστεί η χώρα αφετηρία του συγκεκριμένου ενεργειακού άξονα. Ως επιβεβαίωση της στρατηγικής σημασίας του έργου επικαλείται την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την κοινή τοποθέτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπέρ της συνέχισης και περαιτέρω ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου.

Κατά τον κ. Εξάρχου, η σύμπλευση των δύο κυβερνήσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Καταγγελίες για «πόλεμο» οικονομικών συμφερόντων

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR απέναντι σε οικονομικά συμφέροντα που, όπως καταγγέλλει, επιχειρούν να υπονομεύσουν την ανάπτυξη του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία ενός νέου ενεργειακού άξονα με αφετηρία την Ελλάδα ανατρέπει υφιστάμενες ισορροπίες στην αγορά φυσικού αερίου και ακυρώνει ανταγωνιστικούς σχεδιασμούς.

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι πίσω από τις αντιδράσεις βρίσκονται συμφέροντα που επιδιώκουν τη συνέχιση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, παρά την προοπτική απαγόρευσής του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Εξάρχου κάνει λόγο για έναν «άνευ προηγουμένου πόλεμο» σε πολλαπλά επίπεδα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να επικρατήσει σε αυτή την αντιπαράθεση, προκειμένου να διασφαλίσει τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη του εγχειρήματος.

«Εθνική υπόθεση» ο Κάθετος Διάδρομος

Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του αποτελεί η ανάγκη αντιμετώπισης του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου ως εθνικής στρατηγικής προτεραιότητας, ανεξάρτητα από επιχειρηματικές επιδιώξεις και προσωπικά συμφέροντα.

Ο κ. Εξάρχου εκτιμά ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ανεπαρκώς προετοιμασμένη για τις αναταράξεις στη διεθνή ενεργειακή αγορά, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, όπως υπογραμμίζει, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες, να ενισχύσει τη γεωπολιτική επιρροή της χώρας και να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, επιμένει ότι η επιτυχία του εγχειρήματος υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνιστά μια σπάνια στρατηγική ευκαιρία για την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.