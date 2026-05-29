Την πεποίθηση ότι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος θα εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο εγχείρημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «Investing in Change: How Crete is Being Transformed», σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη στα Χανιά.

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο ως ένα έργο με έντονο εθνικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα στρατηγικό στοίχημα της Ελλάδας, το οποίο στηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ήδη από τα πρώτα του βήματα. Όπως ανέφερε, οι μακροχρόνιες συμβάσεις που προωθεί ο Όμιλος AKTOR αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσουν τις εξαρτήσεις, ενώ παράλληλα θα καταστήσουν πιο ελκυστικά για τη χρηματοπιστωτική αγορά τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την υλοποίηση του διαδρόμου.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που καταγράφονται από ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επικεφαλής της AKTOR εκτίμησε ότι τελικά το εγχείρημα θα τύχει ευρωπαϊκής στήριξης και θα αποδείξει την εμπορική του βιωσιμότητα. Τόνισε ότι η πραγματική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης ήταν εκείνη από το ρωσικό φυσικό αέριο, η οποία αναδείχθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι κανείς στην Ευρώπη δεν επιδιώκει την αντικατάσταση μιας μονομερούς εξάρτησης με μια άλλη.

Ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε επίσης για αυξημένους κινδύνους πληθωριστικών πιέσεων κατά τον επόμενο χειμώνα, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες αντί να περιμένει την εκδήλωση των προβλημάτων. Όπως σημείωσε, η έλλειψη φυσικού αερίου και το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Εκτίμησε ότι ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς στην απουσία του ρωσικού φυσικού αερίου προστίθενται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κατάρ στις εξαγωγές LNG, εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Όπως ανέφερε, η περιορισμένη προσφορά και η δυσκολία εξεύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέο κύμα πληθωρισμού, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητήσουν πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των οικονομιών τους. «Η ενέργεια είναι ασφάλεια και η ασφάλεια έχει κόστος», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε και στις προοπτικές της Credia Bank, υπό την ιδιότητά του ως μετόχου της Thrivest Holdings. Όπως δήλωσε, η μεταμόρφωση των πρώην Παγκρήτιας και Attica Bank σε μια πλήρως κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και κεφαλαιακούς δείκτες αντίστοιχους των συστημικών τραπεζών αποτελεί ένα αποτέλεσμα που πριν από δύο χρόνια φαινόταν δύσκολο να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξυγίανση της τράπεζας και η εξαγορά της HSBC Malta δημιουργούν πλέον ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες είναι αποτέλεσμα τόσο της στήριξης των μετόχων όσο και της προσπάθειας της διοικητικής ομάδας. Παράλληλα, χαρακτήρισε την πορεία της Credia ως παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδυάζονται επιχειρηματικό ρίσκο, κυβερνητική στήριξη και ένα οικονομικό περιβάλλον με αναπτυξιακή δυναμική.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR υπογράμμισε ότι η οικονομική πρόοδος της χώρας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς πολιτική σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, οι οποίοι πλέον δεν περιορίζονται στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών αλλά προχωρούν στην υλοποίησή τους, ακόμη και με ίδια κεφάλαια. «Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς», κατέληξε.