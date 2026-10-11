Οι ...αγιαστούρες μάλλον θα επιστρέψουν και μπούμερανγκ και εμπλουτισμένες...

Αξίζει να δει κανείς τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από τους πηχυαίους τίτλους και τα διθυραμβικά σχόλια για τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής» ύψους 1 δισ. που εξασφάλισε για την ενέργεια η Ελλάδα από την Κομισιόν.

Και αξίζει για δύο λόγους:

Αφενός, διότι βραχυπρόθεσμα δεν αφορά καθόλου τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που περιμένουν το χειμώνα νέο επιπρόσθετο τσουνάμι ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και όχι μόνο.

Αφετέρου διότι τα έργα, στα οποία θα διοχετευθούν οι εθνικοί πόροι 1 δισ. ευρώ είναι έργα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν έγιναν. Όπως π.χ. πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ΑΠΕ, πρόγραμμα εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και δημοσίων κτιρίων κοκ.

Πρόκειται για επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους (αφού δεν μεριμνήσαμε να τα κάνουμε με ευρωπαϊκούς όσο υπήρχε το RRF), οι οποίες δεν θα συνυπολογίζονται στο εγκεκριμένο από την Κομισιόν για την Ελλάδα όριο δημοσίων δαπανών, αλλά θα προσμετρώνται κανονικά στο πρωτογενές αποτέλεσμα και το δημόσιο χρέος.

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Ως εκ τούτου, καλοί οι πηχυαίοι τίτλοι για τη «ρήτρα διαφυγής» για να περαστεί το μήνυμα πως έπιασε τόπο η επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν μετά την πίεση της αντιπολίτευσης για λήψη μέτρων μείωσης των τιμών καυσίμων και ενέργειας ενόψει της επέλασης, αλλά όταν ανοίξουν οι λογαριασμοί ρεύματος το χειμώνα, οι αγιαστούρες μάλλον θα επιστρέψουν και μπούμερανγκ και εμπλουτισμένες...

Ν.Α.