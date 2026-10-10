Τυχόν μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις θα αντιμετωπιστούν με σκληρή καταστολή.

«Η κατάληψη είναι το πιο αντικοινωνικό μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρχει». Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη (σε συνέντευξη στο Mega) κατέστησε σαφές, με τον τρόπο της, ότι η κυβέρνηση δεν θα δείξει καμία επιείκεια απέναντι σε ενδεχόμενες μαθητικές κινητοποιήσεις. Παρόλο που προανήγγειλε διάλογο με τα 15μελη των σχολείων που βρίσκονται σε κατάληψη, περίπου το 7% των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τις περισσότερα στην Αττική, δεν άφησε καμία αμφιβολία, όπως σχολιάζουν στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι αν η κυβέρνηση βρεθεί αντιμέτωπη με μαθητικές κινητοποιήσεις, θα ακολουθήσει δόγμα πυγμής.

Η στήλη έχει επισημάνει τις ανησυχίες που υπάρχουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τον κίνδυνο να φτάσει ο γαλλικός άνεμος στη χώρα μας. Και προετοιμάζονται...

Α.