Το αν η αισιοδοξία του προέδρου του Eurogroup θα δικαιωθεί, θα φανεί στις κρίσιμες ψηφοφορίες στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

Την εκτίμηση ότι η Γαλλία θα καταφέρει να προχωρήσει στις αναγκαίες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών φαίνεται πως συμμερίζεται ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παρά την έντονη πολιτική αστάθεια στο Παρίσι, την εκτίναξη του κόστους δανεισμού και τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των γαλλικών δημόσιων οικονομικών, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εμφανίζεται αισιόδοξος ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, θα καταφέρει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πολιτικές συναινέσεις για την προώθηση των δύσκολων μέτρων που απαιτούνται.

Άλλωστε, το δημοσιονομικό στοίχημα για το Παρίσι είναι μεγάλο, καθώς ο προϋπολογισμός του 2027 θέτει ως στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ, από 5,4% το 2026, με συνολική δημοσιονομική προσαρμογή 54 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43 δισ. ευρώ αφορούν νέα μέτρα περικοπών δαπανών και αύξησης εσόδων.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι ο Πιερρακάκης ποντάρει στην ικανότητα της κυβέρνησης Λεκορνύ να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αγορές δεν αρκούνται πλέον σε διαβεβαιώσεις, αλλά απαιτούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Και αυτές, με τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς στη Γαλλία, κάθε άλλο παρά εύκολες είναι.

Το αν η αισιοδοξία του προέδρου του Eurogroup θα δικαιωθεί, θα φανεί στις κρίσιμες ψηφοφορίες στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

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Α.Κ.