Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων βρίσκονται οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, όπου σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, θα προεδρεύσει της συνεδρίασης του Eurogroup, ενώ αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων βρίσκονται οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία της ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις οικονομικές συνέπειες των μεταβολών στις ενεργειακές αγορές, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην πρόοδο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θα εξεταστεί στη διευρυμένη σύνθεση του Eurogroup. Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε περισσότερα κεφάλαια να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας αποτίμησης θα αξιολογηθούν οι πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων. Παράλληλα, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις συναλλαγματικές εξελίξεις, ενόψει των προσεχών διεθνών οικονομικών συναντήσεων.

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Η συζήτηση για την ενέργεια συνεχίζεται και την Παρασκευή

Η συζήτηση για την ενέργεια θα συνεχιστεί και στο ECOFIN της Παρασκευής, με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και τις δυνατότητες ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς της.

Κεντρική θέση στην ημερήσια διάταξη καταλαμβάνει η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, γνωστή ως Market Integration and Supervision Package (MISP). Το Συμβούλιο θα επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας επί της γενικής προσέγγισης, με στόχο την προώθηση ενός περισσότερο ενοποιημένου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η στήριξη της καινοτομίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, με δεδομένες τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η εφαρμογή του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με έμφαση στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών.

Σημαντικό μέρος των εργασιών του ECOFIN θα απασχολήσουν και οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.