Αναφερόμενος στην ατζέντα του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις ενεργειακές επιπτώσεις και στη βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών προϋπολογισμών.

Την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων δημιουργούν μια δύσκολη εξίσωση για τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, κάθε Ευρωπαίο πολίτη που βιώνει το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του πλαισίου μας», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι οι δύο στόχοι δεν είναι ανταγωνιστικοί.

Αναφερόμενος στην ατζέντα του Eurogroup, σημείωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις ενεργειακές επιπτώσεις και στη βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών προϋπολογισμών, ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τις στρατηγικές επενδύσεις της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενόψει των διεθνών συναντήσεων στην Μπανγκόκ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόοδο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

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Σχετικά με τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Ιταλίας, με αφορμή τις επιστολές του Έλληνα πρωθυπουργού και της Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος του Eurogroup αναγνώρισε τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες μεταξύ των κρατών-μελών.

Όπως εξήγησε, ορισμένες χώρες πλήττονται εντονότερα από την ενεργειακή κρίση, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές πιέσεις και αυξημένες αποδόσεις κρατικών ομολόγων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία αντικατάστασης της Ίζαμπελ Σνάμπελ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία της ολοκληρώνεται στις αρχές Ιανουαρίου. Όπως διευκρίνισε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει σχετική επιστολή από την ΕΚΤ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν μετά τη συζήτηση των υπουργών.