Η Γαλλία στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης στο Λουξεμβούργο.

Σαφές μήνυμα προς τη Γαλλία για την ανάγκη άμεσης έγκρισης του προϋπολογισμού του 2027 αναμένεται να στείλει το Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας έχει εκτιναχθεί σε υψηλά 25ετίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να καλέσουν το Παρίσι να προχωρήσει στην ψήφιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης στο Λουξεμβούργο, με τη γαλλική οικονομία να αντιμετωπίζει αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις και έντονη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 80 μονάδες βάσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πλησιάζοντας το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Αποκλείουν το ενδεχόμενο παρέμβασης, η Γαλλία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία

Παρά την αναταραχή στις αγορές, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκλείουν το ενδεχόμενο άμεσης παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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Ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης ξεκαθάρισε στο Reuters ότι η Γαλλία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως η ενδεδειγμένη λύση είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η ΕΚΤ έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, ενώ η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων.

Πολιτική αβεβαιότητα και κατακερματισμός του γαλλικού κοινοβουλίου ενισχύουν τις αμφιβολίες των επενδυτών

Οι πιέσεις εντείνονται καθώς η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2026 θα υπερβεί τον στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή, το Παρίσι σχεδιάζει να αντλήσει το 2027 ποσό-ρεκόρ 340 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, προκειμένου να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου και να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο χρέος.

Η πολιτική αβεβαιότητα και ο κατακερματισμός του γαλλικού κοινοβουλίου ενισχύουν τις αμφιβολίες των επενδυτών για την εφαρμογή των αναγκαίων δημοσιονομικών μέτρων.

Παρότι δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής ενδείξεις μετάδοσης της κρίσης σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.