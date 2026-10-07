Για εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους κάνει λόγο η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας έλαβε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που κατηγορούνται για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Το κατηγορητήριο εναντίον του περιλαμβάνει επτά πράξεις και όχι έξι όπως τους είχε ασκηθεί αρχικά δίωξη ενώ πλέον προστέθηκε και η φοροδιαφυγή αφού φέρεται να μην δηλώθηκαν να μην αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, ενώ δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία προκειμένου να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ.

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Συνολικά για την υπόθεση κατηγορούνται 12 άτομα, από τα οποία έχουν συλληφθεί 11. Κατά του Φιλίππου Καμπούρη και της συζύγου του είχε ασκηθεί νωρίτερα ποινική δίωξη η οποία αφορά σε κακουργήματα και σε ένα πλημμέλημα:

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης κατηγορείται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση για έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και τους παρέπεμψε σε ανακριτή.

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«Είμαι αθώος»

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία»δήλωσε νωρίτερα ο Φίλιππος Καμπούρης την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται να προχωρούσαν στη ίδρυση εικονικών εταιρειών στις οποίες στη συνέχεια έβαζαν λουκέτο χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

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Σύμφωνα με την κατηγορία, τα μέλη του κυκλώματος υπεξαίρεσαν από το δημόσιο περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών που χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι». Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

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Οι εμπλεκόμενοι και τα 5 εκατ. ευρώ

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, τέσσερις λογιστές (39, 43, 53 και 54 ετών) και τέσσερις αχυράνθρωποι (57, 59, 63 και 66 ετών), εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα ελληνικής υπηκοότητας, μια γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ο Ρουμάνος που αναζητείται.

Κομβικό ρόλο φέρονται ότι είχαν οι λογιστές οι οποίοι, λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας τους πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Οι αχυράνθρωποι της οργάνωσης, είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν οι 11 από τους 12 εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, προηγήθηκε πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ' επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyk8wqaonih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. «Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη, είναι μία οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν», είπε ο κ. Λύτρας στους δημοσιογράφους ενώ συμπλήρωσε ότι: «Πρόκειται για οφειλή. Θα λάβουμε την δικογραφία και να δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή».

Από την πλευρά του ο κ. Γλύκας είπε ότι η υπόθεση αφορά «καταγγελία από κυρία που συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο» και ότι τα «φερόμενα αδικήματα» ανάγονται στα έτη 2013 έως 2016. Κατά τον κ. Γλύκα το θέμα «εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyna8lb9or5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Ανακρίτρια που θα χειριστεί την υπόθεση, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να ερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αδίκημα που αφορά φοροδιαφυγή. Η δικαστική λειτουργός στο πλαίσιο της κύριας Ανάκρισης θα αξιολογήσει τα στοιχεία ώστε να διαπιστώσει αν στην υπόθεση προκύπτουν ενδείξεις για απόκρυψη εισοδημάτων. Στο στόχαστρο της δικαστικής έρευνας θα τεθεί αν προκύπτουν φόροι που έπρεπε να πληρωθούν εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, εάν δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ ή αν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από 29 εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», χωρίς φυσική έδρα και πραγματική δραστηριότητα, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyjobz5szqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Σημειώνεται ότι η δράση της οργάνωσης επιβεβαίωσαν και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται εργαζόμενοι στην εστίαση, την ένδυση και τραγουδιστές.

Τι κατάσχεσαν οι αρχές

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-136.237 ευρώ,

-2 αυτοκίνητα,

- μοτοσυκλέτα,

- πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,

- κινητά τηλέφωνα,

- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

- αεροβόλο πιστόλι.