«Η ομάδα μας μεγαλώνει» έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

Την προσχώρηση του παλαίμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα Άγγελου Κορωνιού στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παίζει μπάσκετ με τον Άγγελο Κορωνιό, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική αναφορά στη διεύρυνση της ομάδας του. «Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε στο ίδιο ύφος, συνδυάζοντας το αθλητικό παρελθόν του Κορωνιού με ένα πολιτικό μήνυμα: «Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια».

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