Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται μια λεκτική αστοχία ενώ -όπως παραδέχεται ο Συρίγος- υποχώρησε δυο φορές στην Κάσσο!

Μια λεκτική αστοχία του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» προκάλεσε από τις ...«Ομάδες Αλήθειας» της ΝΔ υποτιμητικές αναφορές για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν ξέρει καν το θέμα», ήταν το νόημα των σχολίων που κατέκλυσαν το διαδίκτυο από «γαλάζιους» λογαριασμούς, ενώ τα στελέχη της ΝΔ το αναδείκνυαν συνεχώς στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Ας δούμε την αλήθεια:

-Η πρώτη φορά που το ηλεκτρικό καλώδιο υποστηρίχθηκε σε επίπεδο των τριών αρχηγών κυβερνήσεων Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ ήταν τον Ιανουάριο 2016 στην Λευκωσία (τότε Eurasia interconnector). Από τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή.

-Αυτό που επί της ουσίας ανέφερε στη συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» ήταν το νομικό καθεστώς του καλωδίου. Δηλαδή ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης εμπίπτει στην ίδια κατηγορία ( submarines cables) με τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια και σύμφωνα με το άρθρο 79 της Ίδιας Σύμβασης ( UNCLOS) δεν χρειάζεται άδεια για την πόντιση του από κάποιο παράκτιο κράτος, ακόμη και εάν περνάει από την υφαλοκρηπίδα του, που δεν περνάει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

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Η κυβέρνηση -που ...ξέρει το θέμα- κάνει θόρυβο για τον Τσίπρα προκειμένου να αποφύγει τα πραγματικά ερωτήματα:

-Γιατί οδήγησε τη χώρα σε μια υποχώρηση έναντι της Τουρκίας σύμφωνα και με την παραδοχή του Άγγελου Συρίγου, βουλευτή της ΝΔ; Γιατί υποχώρησε δυο φορές στην Κάσσο και δεν πόντησε το καλώδιο;

-Αλλά και γιατί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης άκουγε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο να νίπτει τας χείρας του για το καλώδιο ενώπιόν του και ο ίδιος σιωπούσε;

Ε.Σ.