Έχει πράγματι το ενδιαφέρον του.
Ο Παύλος Πολάκης δεν πήγε το Σάββατο στο Φεστιβάλ του «Κόκκινου» και της «Αυγής».
Προτίμησε το ...ψάρεμα, όπου μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάρτησή του, είχε και καλή ψαριά!
{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4435586240018156&id=100007004708966&mibextid=wwXIfr&rdid=p4wwpCEjJxrTTo4t#}
Ο βουλευτής Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα πάει στο Φεστιβάλ σήμερα Κυριακή, δεύτερη και τελευταία ημέρα!
Το μήνυμα πάντως προς τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, τα άλλα δυο μέλη της ηγετικής «τρόικας» της Κουμουνδούρου, εστάλη...
Β.Σκ.