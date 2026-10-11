Ο βουλευτής Χανίων προτίμησε το Σάββατο να πάει για ...ψάρεμα!- Νέο μήνυμα σε Δούρου-Παππά.

Έχει πράγματι το ενδιαφέρον του.

Ο Παύλος Πολάκης δεν πήγε το Σάββατο στο Φεστιβάλ του «Κόκκινου» και της «Αυγής».

Προτίμησε το ...ψάρεμα, όπου μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάρτησή του, είχε και καλή ψαριά!

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Ο βουλευτής Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα πάει στο Φεστιβάλ σήμερα Κυριακή, δεύτερη και τελευταία ημέρα!

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Το μήνυμα πάντως προς τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, τα άλλα δυο μέλη της ηγετικής «τρόικας» της Κουμουνδούρου, εστάλη...

Β.Σκ.