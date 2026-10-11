Η Κουμουνδούρου στοχοπιεί τον Φάμελλο - Η Αναγνωστοπούλου που δεν πάει ΣΥΡΙΖΑ - Πάνω από 30% στα γκάλοπ ο Μητσοτάκης αλλά δηλώνει πως θα παραιτηθεί αν λάβει κάτω από 25%!

Οι δημοσκοπήσεις, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, μετρούν και τη «Συμμαχία Ελλήνων» το κόμμα Κασιδιάρη, παρότι επί του θέματος (αν δηλαδή ένα κόμμα του Κασιδιάρη μπορεί να κατέβει στις εκλογές) θα αποφασίσει ο Άρειος Πάγος.

Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων, όπως πληροφορείται η στήλη, θα δίνουν στη δημοσιότητα το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη εφόσον αυτό συγκεντρώνει πάνω από το 1%.

ΥΓ: Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως το Μαξίμου θέλει να «φουσκώσει» δημοσκοπικά το κόμμα Κασιδιάρη μήπως και κόψει ψήφους από τον Σαμαρά. Ας περιμένουμε λοιπόν τις νέες δημοσκοπήσεις: Πρώτες αναμένουμε την OPINIONS του Ζαχαρία Ζούπη και την MARC του Θωμά Γεράκη.

Οι «ΟΝΝΕΔίτες όλων των γενεών» και ο Κωστής Χατζηδάκης

Το Dnews πρώτο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, σας ενημερώνει συνεχώς για τον παρασκηνιακό πόλεμο των «δελφίνων» στη Νέα Δημοκρατία- και συνεχώς επαληθεύεται. Να. Τους «ΟΝΝΕΔίτες όλων των γενεών» συγκεντρώνει την Παρασκευή που μας έρχεται στο Classhouse στο Γουδί ο Κωστής Χατζηδάκης.



Στόχος, έστω και αν δεν ομολογείται; Να συγκριθεί η συγκέντρωση με αυτή του Νίκου Δένδια και να έχει περισσότερο κόσμο. Ή, τουλάχιστον, να μην υστερεί!

Η Κουμουνδούρου στοχεύει ...Φάμελλο

Το ό,τι η Κουμουνδούρου ζητά τις έδρες από τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχετικά γνωστό. Μέχρι την προσεχή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Το ό,τι αν δεν της δώσει θα δημοσιοποιήσει δηλώσεις κάποιων εξ αυτών που καταδίκαζαν τη μη παράδοση εδρών από συναδέλφους τους, είναι λιγότερο γνωστό αλλά ...γνωστό.

Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι πως πέραν της επιστροφής των εδρών στόχος είναι ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο οποίος, ως (τότε) πρόεδρος του κόμματος, έχει κάνει και τις περισσότερες δηλώσεις για επιστροφή των εδρών από εκείνους που αποχωρούσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σία δεν επιστρέφει ΣΥΡΙΖΑ

Γράφαμε χθες για τη συμμετοχή της Σίας Αναγνωστοπούλου στο Φεστιβάλ του «Κόκκινου» και της «Αυγής» και αναρωτιόμασταν αν αυτό σημαίνει ότι «πάει ΣΥΡΙΖΑ»!

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αχαΐας με ένα ευγενικό τηλεφώνημα πρωί-πρωί του Σαββάτου, μας ενημέρωσε ότι "δεν πάει ΣΥΡΙΖΑ" και ότι ζήτησε από τους διοργανωτές να μην προχωρήσουν σε καμία τέτοια διαρροή. Η ίδια θεωρεί μάλιστα (και σωστά) πως δεν αποτελεί ιδιαίτερα τιμητικό φαινόμενο (το αντίθετο μάλιστα) βουλευτές -και ιδιαιτέρως βουλευτές της αριστεράς- να περιφέρουν τις έδρες τους από κόμμα σε κόμμα για να την διασφαλίσουν και στην επόμενη Βουλή!

Η ίδια μάλιστα θα ξεκινήσει ως πανεπιστημιακός αρθρογραφία -και στο Dnews- για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Πάνω από 30% στα γκάλοπ αλλά δηλώνει πως θα παραιτηθεί με ...κάτω από 25%!

Απίστευτο!

Τα γκάλοπ εξακολουθούν να δίνουν στη ΝΔ πάνω από 30%.

Και ο πρωθυπουργός δηλώνει πως αν η ΝΔ λάβει στις εκλογές κάτω από 30% βθα παραιτηθεί από αρχηγός του κόμματος!

Με όλο το σεβασμό, μύγα τον τσίμπησε;

Ή δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος τις δημοσκοπήσεις;