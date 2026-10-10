Τι λέει ο Κτιστάκης στους δημοσιογράφους που του τηλεφωνούν για την επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Παπαδοπούλου και το ερώτημα «πού είναι οι γυναίκες του ΠΑΣΟΚ»!

Δεν έχει λογική η δήλωση του πρωθυπουργού πως θα φύγει από την ηγεσία της ΝΔ αν λάβει κάτω από το 25%!

Και αυτό γιατί ακόμα και στην ίδια του συνέντευξη θέτει ως στόχο την ...αυτοδυναμία! Αυτοδυναμία που για να την λάβει ένα κόμμα θέλει υπό πολλές προϋποθέσεις μίνιμουμ ποσοστό το 36-37%!

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μόνος του στη συζήτηση πως το ενδεχόμενο η ΝΔ να λάβει κάτω από 25% είναι απολύτως υπαρκτό!

Γιατί το 25% όμως απολύτως κομβικό για το πρώτο κόμμα; Γιατί από το ποσοστό αυτό ξεκινά το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών που δίνει στο πρώτο κόμμα ο εκλογικός νόμος. Αν το πρώτο κόμμα λάβει 25% λαμβάνει μπόνους 20 εδρών και από εκεί και πάνω για κάθε μισή μονάδα μια επιπλέον έδρα! Με κάτω από 25% δηλαδή η ΝΔ δύσκολα θα βγάλει ...80 βουλευτές!

Απορία: Με το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,31%) ο Κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα του επιτραπεί να μείνει;

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Σπίρτζης, Δούκας και Σία Αναγνωστοπούλου στο Φεστιβάλ του «Κόκκινου»

Τρεις ενδιαφέρουσες πολιτικά παρουσίες στο Φεστιβάλ του «Κόκκινου», του ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ, το διήμερο Σάββατο και Κυριακή.

Ο λόγος για τον Χάρη Δούκα, τον Χρήστο Σπίρτζη και τη Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο Χάρης Δούκας, με την παρουσία του, καθιστά ευκρινή τη στρατηγική του για τη συμπόρευση της κεντροαριστεράς, ενώ «ξεκαρφώνεται» ότι «φλερτάρει με τον Αλέξη Τσίπρα», όπως υπογείως τον κατηγορεί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου έχει κόψει τις γέφυρες με την ΕΛΑΣ, σε μεγάλο βαθμό και με τη Νέα Αριστερά και προφανώς φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Σπίρτζης είναι όμως το «μεγάλο όνομα» του Φεστιβάλ. Μέσα από τρεις δημόσιες παρεμβάσεις του είχε πάρει αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και με την παρουσία του στο Φεστιβάλ, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, δείχνει να κόβει γέφυρες με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αν φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζουμε, με την Ρένα Δούρου, τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη πάντως έχει άριστη σχέση από τον καιρό της ηγεσίας Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία Σπίρτζη στο Φεστιβάλ έχει πολύ ενδιαφέρον!

Τα νερά και οι άνεμοι στο Αιγαίο

Τελικά οι ανέμοι στο Αιγαίο παίζουν καθοριστικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πήραν τη σημαία από τα ...Ίμια!

Έσπρωξαν (σύμφωνα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη) το τουρκικό Oruc Reis να μπει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα -και γι΄ αυτό δεν το σταματήσαμε, ποιος άλλωστε σταματάει τους ...αέρηδες που είναι τόσο δυνατοί ώστε να σπρώχνουν πλοία!

Τώρα ό ..αέρας έκανε τα «ήρεμα νερά» να ...«κυματίζουν ελαφρά»!

Εμείς τελικά δεν θέλουμε υπουργείο Εξωτερικών, μετεωρολόγους θέλουμε!

Τι λέει ο «γαλάζιος» βουλευτής που ήταν παρών στην επίθεση κατά της Παπαδοπούλου!

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ κατηγορώντας τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ ότι μετά την επίθεσή του στον τηλεοπτικό αέρα επιχείρησε ακόμα και να της επιτεθεί.

Παρών ήταν ο βουλευτής Βοιωτίας της ΝΔ Ελευθέριος Κτιστάκης. Μάρτυρας.

Στους δημοσιογράφους που του τηλεφωνούν λέει πως όλα έγιναν όπως τα περιγράφει η Άννα Παπαδοπούλου!

Πού είναι οι γυναίκες του ΠΑΣΟΚ;

Η αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ Βάσια Μαδέση έλαβε δημοσίως θέση υπέρ της Άννας Παπαδοπούλου.

Το ίδιο και η Κατερίνα Μπατζελή, πρώην υπουργός, ευρωβουλευτής και βουλευτής- έστω και αν για κάποιους είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω από τη Χαριλάου Τριούπη- όπως και ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Οι γυναίκες του ΠΑΣΟΚ πού είναι;

Και αναφερόμαστε στις γυναίκες- κορυφαία στελέχη.