Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νέοι όροι δόμησης που περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση.

Ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πραγματοποιήθηκε με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του άρθρου που προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του φαληρικού γηπέδου, το οποίο περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαμορφώνει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη μεγάλη επένδυση του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη. Στη συνάντηση είχε τεθεί το ζήτημα των νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την αύξηση του ύψους του γηπέδου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκτασή του.

Πλέον, με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, το σχετικό άρθρο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026.

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Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του φαληρικού γηπέδου, από τις περίπου 33.500 θέσεις που διαθέτει σήμερα σε τουλάχιστον 52.000. Πρόκειται για μια επέκταση που θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και τις δυνατότητες της έδρας του Ολυμπιακού, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας.

Η αύξηση της χωρητικότητας θα επιτευχθεί μέσω της αναδιαμόρφωσης και επέκτασης των κερκίδων, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή νέου στεγάστρου ελαφριάς κατασκευής, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της αναβαθμισμένης εγκατάστασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νέοι όροι δόμησης που περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση

Συγκεκριμένα, το ανώτατο ύψος του κτιρίου στη δυτική πλευρά καθορίζεται στα 35 μέτρα, ενώ οι νέες κερκίδες θα μπορούν να φτάνουν έως τα 37 μέτρα στις διαγώνιες πλευρές και έως τα 45 μέτρα στις υπόλοιπες.

Για το νέο στέγαστρο προβλέπεται μέγιστο εξωτερικό ύψος 52 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό του γηπέδου, με αφετηρία μέτρησης τον αγωνιστικό χώρο, το ύψος θα μπορεί να φτάνει έως τα 58 μέτρα.

Παράλληλα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,75 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στο 60%, διαμορφώνοντας το πολεοδομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι νέες εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στην αύξηση των θέσεων των φιλάθλων, αλλά περιλαμβάνει συνολική αναβάθμιση των λειτουργιών του σταδίου. Τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% θα κατανέμεται ισόποσα σε συνοδές και εμπορικές δραστηριότητες.

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Στις εγκαταστάσεις θα μπορούν να λειτουργούν χώροι εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, γραφεία, χώροι εκπαίδευσης, εστίασης και αναψυχής αθλητών, κέντρα αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών, φυσιοθεραπευτήρια, καθώς και υποδομές υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.

Επιπλέον, προβλέπονται χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μουσειακές εγκαταστάσεις, καταστήματα αθλητικών ειδών, εμπορικοί χώροι και επιχειρήσεις εστίασης, ενισχύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του γηπέδου και πέρα από τις ημέρες διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά και την αντιμετώπιση των αναγκών στάθμευσης

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, η συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.800 θέσεις. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και η επικαιροποίηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, ενώ οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες θα εκδοθούν από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά.

Το οικονομικό σκέλος του εγχειρήματος είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η επένδυση εκτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ, με τον Ολυμπιακό να αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για ένα έργο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια σύγχρονη ποδοσφαιρική εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών, με αυξημένη χωρητικότητα, βελτιωμένες συνθήκες ασφάλειας και περισσότερες δυνατότητες εξυπηρέτησης των φιλάθλων.

Ωστόσο, η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως την οριστική έγκριση του έργου ή την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μετά την ολοκλήρωσή της, στις 24 Οκτωβρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες νομοθετικές και αδειοδοτικές διαδικασίες.