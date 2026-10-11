Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Καρδιοχτυπήσαμε, πανηγυρίσαμε, νιώσαμε περηφάνια για τα κατορθώματα της Εθνικής Ελλάδας στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Nations League. Εν αναμονή των δύο τελευταίων, όμως, την σκυτάλη παίρνουν οι συλλογικές διοργανώσεις και, μάλιστα, με εντυπωσιακό τρόπο.

Το πρώτο ντέρμπι Αιωνίων της σεζόν, το ξεχωριστό ραντεβού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (Κυριακή 11/10, 21:00), κυριαρχεί στην έκτη αγωνιστική της ελληνικής Super League, στην οποία οι Ερυθρόλευκοι φτάνουν ευρισκόμενοι στο -5 από τους Πράσινους, μοναδική ομάδα που έχει κάνει το «5 στα 5» στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το παρθενικό ντέρμπι για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και τον Τζέικομπ Νίστρουπ φαντάζει ως το ιδανικό ορεκτικό για έναν μήνα γεμάτο συναρπαστικά παιχνίδια εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Η Interwetten ποντάρει στο ελληνικό «Clasico» με σούπερ απόδοση 10.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τρεις επιλογές, όσες και οι θέσεις που χώριζαν τις δύο ομάδες στην βαθμολογία πριν από την έναρξη της έκτης αγωνιστικής.

Έχουμε και λέμε: Να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά, να σκοράρουν ο Ζέλσον Μάρτινς για λογαριασμό του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς για τον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η Interwetten παίζει… μεγάλη μπάλα σε όλα τα μέτωπα, εντός και εκτός συνόρων σε όλα τα δημοφιλή αθλήματα, με εκατοντάδες ειδικές αγορές, αγώνες με 0% γκανιότα *, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, με φουλ αγωνιστική δράση.

Εκτός από το ελληνικό ντέρμπι, βεβαίως, το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει και την σπουδαία αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι (11/10, 18:30), η οποία κλέβει την παράσταση.

Στην διάθεσή σου για όλα αυτά (και όχι μόνο) έχεις μια πλατφόρμα που προσφέρει:

Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

Μετάδοση σε Live Streaming της Euroleague, αλλά και Bundesliga, πορτογαλικό πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας και ΝΒΑ.

35 χρόνια εμπειρία

Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ