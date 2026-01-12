Άλλη μία δημοφιλής αλυσίδα εστιατορίων πρωινού αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και προχωρά στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ.

Η Taste of Belgium προχώρησε σε αυτή την κίνηση με στόχο την αναδιοργάνωση της επιχείρησής της, παραμένοντας σε λειτουργία, παρά το γεγονός ότι κινδυνεύει με κατασχέσεις σε δύο από τα καταστήματά της.

Κάποτε, η αλυσίδα διέθετε 11 καταστήματα στο Οχάιο και το Κεντάκι, όμως ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραστικά, καθώς οκτώ καταστήματα έκλεισαν μέσα σε διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με την Journal-News.

Ως αποτέλεσμα, η αλυσίδα λειτουργεί σήμερα μόνο τρία καταστήματα, όλα στο Σινσινάτι: ένα στο Rookwood, στη διεύθυνση 3825 Edwards Road, ένα στο Banks, στη 16 West Freedom Way, και το τρίτο στην αγορά Findlay Market, στη 1801 Race Street.

Σύμφωνα με το pennlive, η εταιρεία στράφηκε ακόμη και στο Instagram για να ενημερώσει το κοινό ότι συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

«Είμαστε ανοιχτά», ανέφερε η Taste of Belgium σε ανάρτησή της στο Instagram. «Η Taste of Belgium κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Chapter 11 ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μπροστά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Από την πλευρά των πελατών, τίποτα δεν αλλάζει. Συνεχίζουμε να σερβίρουμε πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο και brunch τα Σαββατοκύριακα», προσέθετε η ανάρτηση.

Η αλυσίδα, με έδρα το Σινσινάτι, ιδρύθηκε το 2007 από τον Ζαν-Φρανσουά Φλεσέ. Η Taste of Belgium επεκτάθηκε με την πάροδο των χρόνων, προτού ξεκινήσουν τα λουκέτα το 2024 και το 2025, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Journal-News.

Τα καταστήματα που έκλεισαν ήταν: Crestview Hills στο Κεντάκι (Σεπτέμβριος 2024), 12071 Mason Montgomery Road στο Σινσινάτι (Σεπτέμβριος 2024), Clifton Heights στο Οχάιο (Μάιος 2024), Liberty Township στο Οχάιο (Μάιος 2024), 7800 Montgomery Road στο Σινσινάτι (Μάιος 2024), 10267 Penny Lane στο Miamisburg του Οχάιο (Δεκέμβριος 2024), 10 Greene Blvd. στο Beavercreek του Οχάιο (Ιανουάριος 2025) και το κατάστημα Over-the-Rhine στη 1135 Vine St., Σινσινάτι (Σεπτέμβριος 2025).

Σύμφωνα με τον Φλεσέ, η αίτηση πτώχευσης —η οποία κατατέθηκε στις 6 Ιανουαρίου εκ μέρους των καταστημάτων Taste of Belgium — αποτελεί «ένα προληπτικό βήμα για τη σταθεροποίηση της επιχείρησης και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της», όπως δήλωσε.

«Δεν πρόκειται για κλείσιμο εστιατορίων. Πρόκειται για το πώς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά», ανέφερε ο Φλεσέ. «Η υπαγωγή στο Άρθρο 11 μας δίνει την προστασία που χρειαζόμαστε για να προσαρμοστούμε, να παραμείνουμε σε λειτουργία και να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Από την πλευρά του καταναλωτή, τίποτα δεν αλλάζει. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και η ομάδα μας βρίσκεται εδώ».

Ωστόσο, σύμφωνα με το WKRC-TV, οι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση αυτή περιλαμβάνουν τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες εστίασης, την πανδημία Covid-19, την αύξηση του κόστους λόγω πληθωρισμού, τη μείωση της επισκεψιμότητας στο κέντρο της πόλης και τις υπέρογκες προμήθειες που χρεώνουν οι υπηρεσίες διανομής τρίτων.