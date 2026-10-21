Η διαδικασία αυτή άρχισε «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Το αμερικανικό πρακτορείο φωτογραφιών Getty Images ανακοίνωσε σήμερα ότι κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, κάτι που αναμενόταν έπειτα από μια πρόσφατη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους του, η οποία προβλέπει επίσης την απόσυρσή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η διαδικασία αυτή άρχισε «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης (...) και για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Getty Images ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση πτώχευσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική επανεκκίνηση μετά την κατάρρευση της σχεδιαζόμενης συγχώνευσής της με την ανταγωνίστρια Shutterstock. Η συμφωνία δεν προχώρησε υπό το βάρος του υψηλού χρέους και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Getty ανακοίνωσε ότι, μετά την αναδιάρθρωση, οι εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Getty και η Koch Equity Development, η οποία έχει δεσμευτεί να διαθέσει έως και 533 εκατ. δολάρια σε νέα κεφάλαια, θα κατέχουν το 100% της εταιρείας.

Η εταιρεία παροχής οπτικού περιεχομένου δήλωσε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, χωρίς επιπτώσεις στους δημιουργούς περιεχομένου, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους εργαζομένους ή τους προμηθευτές της.

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Η Getty Images εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει την αναδιάρθρωσή της έως το τέλος του έτους.

Στην αίτηση που κατατέθηκε στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ, η εταιρεία δήλωσε ότι τόσο τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία όσο και οι υποχρεώσεις της κυμαίνονται μεταξύ 1 και 10 δισ. δολαρίων.

Η Getty Images, η οποία ανταγωνίζεται το Reuters και το Associated Press στην παροχή φωτογραφιών και βίντεο για δημοσιογραφική χρήση, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση ύψους έως και 143 εκατ. δολαρίων από την Koch Equity Development θα στηρίξει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Με πληροφορίες από Reuters