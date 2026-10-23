Γιατί είναι καλό να κάνετε ασκήσεις κινητικότητας μεγαλώνοντας; Η άσκηση που μπορείτε να κάνετε καθημερινά μετά την ηλικία των 50.

Όσο περνούν τα χρόνια, παρατηρούνται «φθορές» και μειωμένες αντοχές στο ανθρώπινο σώμα, που επηρεάζουν την κίνηση, την κινητικότητα, την ισορροπία και τη μυϊκή δύναμη. Πρόκειται για στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την καλή λειτουργία και την τον έλεγχο του σώματος.

Μετά την ηλικία των 50 ετών, οι ασκήσεις mobility μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διατήρηση του εύρους των κινήσεων και του ελέγχου του σώματος, διευκολύνοντας τις καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα.

Μία άσκηση που σύμφωνα με το tomsguide.com, ξεχωρίζει είναι το kick-through, μία κίνηση που συνδυάζει κινητικότητα, ενδυνάμωση και σταθερότητα, ενεργοποιώντας τους γοφούς και τον κορμό.

Πώς να κάνετε την άσκηση

Μετά την ηλικία των 50 ετών, η κινητικότητα χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση, με ορισμένες ασκήσεις να θεωρούνται ιδανικές για τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης.

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Για την άσκηση kick-through το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε το σώμα σας και να δουλέψετε με αυτό.

Ξεκινήστε από τη θέση προβολής, με το αριστερό πόδι μπροστά το γόνατο λυγισμένο και το δεξί πόδι τεντωμένο προς τα πίσω. Στηρίξτε το δεξί χέρι στο έδαφος, δίπλα στο μπροστινό πόδι, και κρατήστε τον κορμό σας σταθερό.

Στη συνέχεια, σηκώστε το δεξί πόδι από το έδαφος, λυγίστε το γόνατο και περάστε το πόδι κάτω από τον κορμό σας, προς την αριστερή πλευρά. Καθώς το πόδι περνά μπροστά από το σώα, τεντώστε το προς τα έξω, ενώ στρέφετε τον κορμό και ανοίγετε το στήθος σας.

Χαμηλώστε τη λεκάνη προς το έδαφος, χωρίς να καθίσετε κάτω, και προσπαθήστε να κρατήσετε τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δεξί χέρι στο έδαφος για στήριξη και κρατήστε τους γοφούς σας στραμμένους προς τα εμπρός.

Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας, σηκώστε το πίσω πόδι και, λυγίζοντας το δεξί γόνατο, περάστε το κάτω από τον κορμό σας προς τα εμπρός και στο πλάι.

Επαναλάβετε την άσκηση για κάθε μία από τις δύο πλευρές του σώματος.

Ιδανικά θα πρέπει να κάνετε δύο έως τρία σετ των έξι έως οκτώ επαναλήψεων ανά πλευρά.

Γιατί να εντάξετε την άσκηση στην καθημερινότητά σας;

Η άσκηση kick-through, σύμφωνα με το tomsguide.com, δεν αφορά μόνο την ευλυγισία. Αντίθετα, βοηθάει στην ενδυνάμωση των γοφών και του κορμού, ενώ παράλληλα εξασκεί την ισορροπία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των κινήσεων.

Παράλληλα, βοηθάει στην διάταση των μυών στο πλάι του κορμού και της πλάτης.

Μεγαλώνοντας, το να εξασκείτε τις συγκεκριμένες δεξιότητες θεωρείτε ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς η μυϊκή δύναμη και η καλή ισορροπία μειώνουν τον κίνδυνο των πτώσεων.

Είναι σημαντικό, αν έχετε κάποιον τραυματισμό να εμπιστευτείτε τους επαγγελματίες υγείας.