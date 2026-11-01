Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, η οποία δεν αποδεικνύει πως το τσάι προκαλεί άμεσα τη μείωση του κινδύνου.

Η καθημερινή κατανάλωση τσαγιού ενδέχεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η οποία διαπίστωσε ότι όσοι πίνουν συστηματικά το δημοφιλές ρόφημα παρουσιάζουν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Internal Medicine, εξέτασε στοιχεία από σχεδόν 486.000 ενήλικες στην Κίνα, παρακολουθώντας την κατάσταση της υγείας τους για εννέα χρόνια.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τις συνήθειες κατανάλωσης τσαγιού με την εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων, όπως καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριακή νόσος.

Μαύρο ή πράσινο τσάι; Τι έδειξε η έρευνα

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι το μαύρο τσάι παρουσίασε πιο σταθερή συσχέτιση με τον μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με το πράσινο.

Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι και τα δύο είδη περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων.

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Η μεγαλύτερη συσχέτιση με μειωμένο κίνδυνο παρατηρήθηκε σε συμμετέχοντες που κατανάλωναν έξι έως οκτώ φλιτζάνια ημερησίως. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πίνουν τόσο μεγάλες ποσότητες.

Παράλληλα, το τσάι μέτριας έντασης φάνηκε να συνδέεται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε σχέση με το ιδιαίτερα δυνατό.

Προσοχή στη θερμοκρασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τη θερμοκρασία του ροφήματος.

Όσοι δήλωσαν ότι προτιμούν το τσάι τους εξαιρετικά καυτό εμφάνισαν 16% υψηλότερο κίνδυνο αγγειακών παθήσεων. Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η θερμοκρασία καταγράφηκε βάσει προσωπικών εκτιμήσεων και δεν μετρήθηκε αντικειμενικά.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα πιθανά οφέλη του τσαγιού συνδέονται με τις πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή, ουσίες που ενδέχεται να υποστηρίζουν τη λειτουργία των αγγείων και να περιορίζουν τη φλεγμονή.

Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε όταν η κατανάλωση τσαγιού συνδυαζόταν με συστηματική σωματική δραστηριότητα και αποχή από το κάπνισμα.

Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν και τις τρεις συνήθειες παρουσίασαν περίπου 45% χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σύγκριση με όσους δεν τις ακολουθούσαν.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, η οποία δεν αποδεικνύει πως το τσάι προκαλεί άμεσα τη μείωση του κινδύνου.

Πηγή prevention.com