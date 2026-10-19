Η μελέτη, που καλύπτει την περίοδο 2021-2025 αναδεικνύει το οικονομικό αποτύπωμα της PMI στην Ευρώπη και τις επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ της Παπαστράτος στην Ελλάδα.

H Philip Morris International (PMI) δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση της Μελέτης Οικονομικού Αποτυπώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπονήθηκε από την EY-Parthenon. Η μελέτη, που καλύπτει την περίοδο 2021-2025, αναδεικνύει το εύρος της συνεισφοράς της PMI στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τον μετασχηματισμό της. Το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας εκτείνεται πολύ πέρα από τις άμεσες δραστηριότητές της, στηρίζοντας προμηθευτές, παραγωγικές επιχειρήσεις, ερευνητές, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, τα ευρήματά της αναδεικνύουν ότι οι συνεχείς επενδύσεις, η καινοτομία και η βιομηχανική παρουσία της PMI συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για τις οικονομίες και τις κοινωνίες της.

Μελέτη Οικονομικού Αποτυπώματος στην ΕΕ

Πέντε βασικά στοιχεία από τη Μελέτη Οικονομικού Αποτυπώματος στην ΕΕ για την περίοδο 2021-2025:

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Σχεδόν 343 δισ. ευρώ συνολική συνεισφορά στην οικονομία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2025.

συνολική συνεισφορά στην οικονομία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2025. 22,3 δισ. ευρώ σε δαπάνες προς Ευρωπαίους προμηθευτές και 27,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της PMI , ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

και , ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. 39,5 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης ως κόμβου παραγωγής και εξαγωγών.

σε εξαγωγές, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης ως κόμβου παραγωγής και εξαγωγών. Περίπου 164.000 θέσεις εργασίας που υποστηρίχθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 22.500 άμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και θέσεων εργασίας σε προμηθευτές και στην ευρύτερη οικονομία.

που υποστηρίχθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 22.500 άμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και θέσεων εργασίας σε προμηθευτές και στην ευρύτερη οικονομία. 422 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιπλέον των περίπου 2,2 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελβετία, ενισχύοντας τις επιστημονικές και καινοτομικές δυνατότητες για το μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ελλάδα, με την Παπαστράτος να παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης της Philip Morris International. Από το 2017, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε παραγωγική μονάδα αποκλειστικά για προϊόντα χωρίς καύση. Παράλληλα, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό εξαγωγικό κόμβο, με περίπου το 87% της παραγωγής της Παπαστράτος να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Η συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία αποτυπώνεται επίσης στην ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας, με αγορές ελληνικών καπνών αξίας 57 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2025. Παράλληλα, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μετασχηματισμού της Παπαστράτος, με την εταιρεία να ενισχύει σταθερά την απασχόληση και να επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της, αναδεικνύοντάς την σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους εργοδότες στην Ελλάδα.

Ο Marco Hannapel, Πρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International.

Ο Marco Hannapel, Πρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη διανύει μία περίοδο βαθιών αλλαγών, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες να επανεξετάσουμε τα δεδομένα, να προσαρμοστούμε και να επιλέξουμε το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Η μελέτη αυτή προσφέρει νέα στοιχεία για τη συνεισφορά που εξακολουθεί να έχει η επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίσω από τα δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής αξίας βρίσκονται άνθρωποι. Αγρότες, εργαζόμενοι στην παραγωγή, επιστήμονες, επιχειρηματίες, έμποροι λιανικής και εργαζόμενοι, που με τη δουλειά τους ενισχύουν καθημερινά τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο μετασχηματισμός της εταιρείας μας αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα αυτά. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, περισσότερο από το ήμισυ των καθαρών εσόδων μας στην Ευρώπη προήλθε από τα προϊόντα χωρίς καύση: στην Ευρώπη, το μέλλον χωρίς τσιγάρο είναι ήδη παρόν. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψουμε τα πλεονεκτήματά μας σε ανταγωνιστικότητα, που διαρκεί. Αυτό απαιτεί ρεαλισμό, εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και της βιομηχανίας, καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα παρέχει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη εμπιστοσύνη ώστε να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Εμείς έχουμε ήδη επιλέξει ποια πλευρά της ιστορίας θέλουμε να εκπροσωπούμε. Επιλέγουμε να είμαστε μέρος των λύσεων που θα καθορίσουν τη Νέα Ευρώπη και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος με γερές βάσεις και διάρκεια».