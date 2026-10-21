Μελέτη ανάλυσε το πώς ο τρόπος που καταναλώνουμε τσάι μπορεί να επηρεάζει τα οφέλη του.

Το τσάι έχει συνδεθεί με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως ο μειωμένος κίνδυνος για καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό και άνοια. Τώρα, νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το πώς πίνουμε το τσάι μας θα μπορούσε επίσης να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία μας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Internal Medicine ανέλυσε δεδομένα για 485.934 Κινέζους, οι οποίοι ανέφεραν τις συνήθειές τους σε ό,τι αφορά στο τσάι, από το πόσο συχνά πίνουν το ρόφημα, μέχρι ποιο είδος επιλέγουν, πόσο «δυνατό» και σε ποια θερμοκρασία το καταναλώνουν.

Η τακτική κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, κάτι που ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά του ροφήματος. Συνοπτικά, το μέτριας έντασης τσάι- μαύρο ή πράσινο- που δεν καίει και καταναλώνεται σε μέτρια συχνότητα συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Η κατανάλωση τσαγιού σε συνδυασμό από μη καπνιστές, με υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας συνδέθηκε με τον χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο καλύτερος τρόπος να πίνουμε τσάι

Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι οι άνθρωποι που έπιναν τσάι τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα είχαν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν το ρόφημα λιγότερο συχνά.

Το μέτριας έντασης τσάι συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο. Επίσης, το μαύρο τσάι συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για περισσότερους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με το πράσινο τσάι.

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Αυτοί που ανέφεραν ότι έπιναν καυτό το τσάι είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο για αγγειακή νόσο σε σύγκριση με εκείνους που δεν πίνουν τακτικά το ρόφημα. Αντίθετα, όσοι το έπιναν σε θερμοκρασία δωματίου, ή ζεστό αλλά όχι καυτό, είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο από εκείνους που δεν έπιναν τακτικά τσάι.

Με πληροφορίες από CNN