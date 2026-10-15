Τρεις διαφορετικές γευστικές επιλογές, για ζεστό ή παγωμένο σερβίρισμα.

Η Beverage World παρουσιάζει την CHOCAIA, μια νέα πρόταση για τους λάτρεις της σοκολάτας, που συνδυάζει εκλεκτά υλικά, πλούσια, αυθεντική γεύση και απαλή, βελούδινη υφή. Η CHOCAIA γεννήθηκε από μια απλή ιδέα: η σοκολάτα να προσφέρει την αίσθηση του οικείου και της θαλπωρής. Με αυτή τη φιλοσοφία, δημιούργησε μια «γειτονιά γεύσης, θαλπωρής και μικρών καθημερινών απολαύσεων».

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές επιλογές:

Η CHOCAIA A La Taza, με 35% κακάο, χαρακτηρίζεται από πυκνή και βελούδινη υφή και έντονη, ολοκληρωμένη γεύση. Η πυκνή υφή της αγκαλιάζει τον ουρανίσκο, δημιουργώντας μια μακρά και απολαυστική επίγευση. Ζεστή προσφέρει μια μεταξένια αίσθηση, ενώ στην παγωμένη εκδοχή της αποτελεί μια πιο δροσερή πρόταση. Διατίθεται σε κουτί 900 g και σε σακούλι 1 kg.

Η σειρά συμπληρώνεται από την CHOCAIA Salted Caramel, ένα ρόφημα σοκολάτας που συνδυάζει το γλυκό με το αλμυρό. Οι πλούσιες και κρεμώδεις νότες του συναντούν μια διακριτική πινελιά θαλασσινού αλατιού, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Μπορεί να σερβιριστεί ζεστό ή παγωμένο και διατίθεται σε κουτί 500 g.

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Τρίτη επιλογή είναι η CHOCAIA Bueno Flavor, ένα ρόφημα σοκολάτας με γεύση Bueno, γεμάτο σώμα και απαλή υφή. Η γεύση του ισορροπεί ανάμεσα στη γλυκύτητα και την ένταση και μπορεί να καταναλωθεί είτε σε ζεστή εκδοχή για μια μεταξένια εμπειρία ή κρύα για δροσερή, κρεμώδη πολυτέλεια. Διατίθεται σε κουτί 500 g.

Με τρεις διαφορετικές γευστικές επιλογές και κοινό σημείο αναφοράς την πλούσια γεύση και τη βελούδινη υφή, η CHOCAIA διευρύνει το εύρος των επιλογών για όσους αναζητούν διαφορετικούς τρόπους να απολαύσουν τη σοκολάτα, ζεστή ή παγωμένη, μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές απόλαυσης.

Μπορείτε να απολαύσετε τη σοκολάτα CHOCAIA σε επιλεγμένες καφετέριες και συνεργαζόμενους χώρους εστίασης.