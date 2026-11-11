Η αποσυμφόρηση των νησιών παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό μέτωπο. Οι διαμένοντες εκεί αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τους 6.300 τον Σεπτέμβριο.

Μείωση κατά 13% παρουσιάζουν συνολικά οι μεταναστευτικές ροές, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στον Έβρο και στην Κρήτη το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι αφίξεις περιορίστηκαν σε περίπου 30.000, έναντι περίπου 34.000 το ίδιο διάστημα του 2025.

Η πτωτική εικόνα στο εννεάμηνο συνοδεύεται από υποχώρηση, περίπου 9%, τον Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου. Σε ετήσια βάση, πάντως, ο Σεπτέμβριος εμφανίζει μικρή αύξηση της τάξης του 1%, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, παρά τη συνολική μείωση.

Η μείωση αυτή, προέκυψε από την ολιστική αντιμετώπιση και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, την ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων ασύλου και την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Πρόκειται για βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του Θάνου Πλεύρη, με τις επιστροφές να παραμένουν κεντρικό πεδίο παρέμβασης και συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής.

Στο σκέλος αυτό, σχετικές δράσεις υποστηρίζονται χρηματοδοτικά και από τα ΤΑΜΕΥ, μεταξύ άλλων για την οργανωμένη οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη. Η τελευταία επίσημη έκθεση καταγράφει περισσότερες από 5.600 επιστροφές στο εννεάμηνο. Μόνο τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν περίπου 200 αναγκαστικές απελάσεις και επιστροφές και σχεδόν 300 εθελούσιες αναχωρήσεις μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Παράλληλα, μείωση περίπου 10% καταγράφεται και στις εκκρεμότητες ασύλου πρώτου και δεύτερου βαθμού έναντι του περσινού Σεπτεμβρίου. Οι εκκρεμείς υποθέσεις περιορίστηκαν σε περίπου 30.000, από σχεδόν 34.000, ενώ στο εννεάμηνο εκδόθηκαν περισσότερες από 54.000 καταληκτικές πράξεις. Στην Αρχή Προσφυγών, ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης διαμορφώθηκε σε περίπου δυόμισι μήνες από την κατάθεση της προσφυγής. Από την εξέταση της προσφυγής έως την έκδοση της απόφασης, ο μέσος χρόνος ήταν περίπου 40 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης.

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Η αποσυμφόρηση των νησιών παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό μέτωπο. Οι διαμένοντες εκεί αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τους 6.300 τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, οι μεταφορές προς την ενδοχώρα ενισχύθηκαν κατά 57%, σε περίπου 1.700. Στο σύνολο των δομών, οι διαμένοντες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με πέρυσι, κοντά στις 20.000.