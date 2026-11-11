Στην Αμαλίας επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από την περιοδεία Τσίπρα στην Ήπειρο.

Κάτι παραπάνω από ευχαριστημένα είναι τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ από την περιοδεία που πραγματοποίησε το προηγούμενο διήμερο στην Ήπειρο, ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αμαλίας επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση, αρχικά διότι ο επικεφαλής άνοιξε τη «βεντάλια» της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση -από τα εθνικά θέματα, μέχρι τη διαφθορά και την ακρίβεια- αλλά και γιατί οι πολίτες της περιφέρειας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό.

Ικανοποίηση για την Ήπειρο

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ηπειρώτικη καταγωγή, αφού η οικογένεια του προέρχεται από το Αθαμάνιο Άρτας, στα Τζουμέρκα. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι «έπαιζε εντός έδρας», καθώς στις τελευταίες εκλογές ολόκληρη η περιφέρεια «βάφτηκε γαλάζια».

Κρίνοντας από το αποτέλεσμα της περιοδείας, οι συνεργάτες του προέδρου της ΕΛΑΣ έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν. Οι κάτοικοι της περιοχής έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της παρουσίας του – κάτι που αποτυπώθηκε και στο μέγεθος των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη της συμπαράταξης, οι ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα στη Ζίτσα, αλλά και στους Μηλιωτάδες στο ανατολικό Ζαγόρι, ήταν οι μεγαλύτερες πολιτικές συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τα ποιοτικά στοιχεία των συγκεντρώσεων, καθώς ο κόσμος προέρχονταν από τα γύρω χωριά και δεν ήταν «μεταφερόμενοι χειροκροτητές» από τα Γιάννενα, για παράδειγμα.

Ως προς τη συγκέντρωση της Πρέβεζας, τα ίδια άτομα σημειώνουν ότι μέσα σε καταρρακτώδη βροχή, ήρθαν να ακούσουν τον κ.Τσίπρα περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Επίσης, στο ερώτημα που τίθεται -πολλές φορές και κακοπροαίρετα- γιατί δεν έγινε κεντρική συγκέντρωση, στα Γιάννενα, για παράδειγμα, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού ότι ποτέ και πουθενά δεν πραγματοποιούν κάτι τέτοιο.

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