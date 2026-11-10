Πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε επίσημα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, επισημοποιώντας την απόφαση που είχε προαναγγείλει το απόγευμα της Δευτέρας από το βήμα της Ολομέλειας.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, από τον οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού. Η αποχώρησή του από τη Βουλή συνδέεται με το γεγονός ότι οδεύει προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Τη βουλευτική έδρα στην Αχαΐα αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος. Με την ορκωμοσία του νέου βουλευτή, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ενισχύσει την κοινοβουλευτική του δύναμη κατά μία έδρα, φτάνοντας συνολικά τους 13 βουλευτές.