Ο κος Εξάρχου υπογράμμισε ότι το εγχείρημα διαθέτει σημαντική γεωπολιτική αξία, αλλά αντιμετωπίζει ισχυρές αντιδράσεις.

Τον κίνδυνο υπονόμευσης του Κάθετου Διαδρόμου από ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2026.

Χαρακτηρίζοντας τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς την Ανατολική Ευρώπη «έργο εθνικής σημασίας», υπογράμμισε ότι το εγχείρημα διαθέτει σημαντική γεωπολιτική αξία, αλλά αντιμετωπίζει ισχυρές αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε, ανταγωνιστές της αμερικανικής Venture Global επιδιώκουν τη διοχέτευση LNG μέσω Τουρκίας, όπου θα μπορούσε να αναμειχθεί με ρωσικό φυσικό αέριο, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές. «Υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές και για ελληνικά οικονομικά συμφέροντα που αντιτίθενται στον Κάθετο Διάδρομο.

Ο κ. Εξάρχου διευκρίνισε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται κυρίως από τις εμπορικές συμφωνίες και όχι αποκλειστικά από τις υποδομές. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της ATLANTIC SEE LNG TRADE με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας πως οι τιμές που εξασφαλίστηκαν πέρυσι από τη Venture Global είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις σημερινές.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αναλάβει υποχρέωση αγοράς αμερικανικού LNG, αλλά αναμένεται να ωφεληθεί οικονομικά από τις εμπορικές συμφωνίες με την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

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Αναφερόμενος στο ρωσικό αέριο, υποστήριξε ότι ενδεχόμενη επιστροφή του στην ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει την αποκλειστική ενεργειακή εξάρτηση από έναν προμηθευτή.

Τέλος, προειδοποίησε για έντονες πληθωριστικές πιέσεις και πιθανή αύξηση επιτοκίων τον φετινό χειμώνα, ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή αδράνεια. Ζήτησε άμεση έκδοση ευρωομολόγου, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αυξήσει το οικονομικό κόστος και θα επιφέρει σοβαρές πολιτικές συνέπειες στην Ευρώπη, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και την ελληνική οικονομία.