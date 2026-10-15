Τα επικά βίντεο βασισμένα σε διαχρονικές σειρές της τηλεόρασης.

Η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, έχει εμπνεύσει τους χρήστες των social media, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και δημιουργούν ξεκαρδιστικά βίντεο με αφορμή την αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών.

Τα περισσότερα βίντεο βασίζονται σε σκηνές από διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, με ένα σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Studio στις 3».

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Άννα Βίσση συνεχίζει να αλληλεπιδρά σε μερικά από αυτά τα βίντεο.

Νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, η ερμηνεύτρια είχε αναδημοσιεύσει ένα απόσπασμα στο TikTok, το οποίο οι δημιουργοί του το είχαν συνδέσει με την εξής λεζάντα: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και αν κάνεις Καρβέλα».

Τα επικά βίντεο των social media για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σειρές όπως το «Είσαι το ταίρι μου», τα «Εγκλήματα», το «Παρά Πέντε» και άλλες παλαιότερες, βρέθηκαν στο επίκεντρο, καθώς οι διάλογοι των πρωταγωνιστών μοιάζουν να αποτυπώνουν με χιουμοριστικό τρόπο την κόντρα Βίσση – Καρβέλα.

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Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση, καθώς μία από τις τελευταίες εξελίξεις συνδέεται με το γεγονός ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει αναλάβει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών.