Ενισχύεται η βρετανική στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία.

Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας θα πετούν σε αμυντικές αποστολές στη Σαουδική Αραβία, για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών από τις επιθέσεις των Χούθι, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα αεροσκάφη θα έχουν μόνο αμυντικό ρόλο και δεν θα κάνουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, των οποίων τα πλήγματα απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και αποτελούν κίνδυνο για διαταράξεις των ενεργειακών προμηθειών και των εμπορικών διαδρομών, επεσήμανε η Βρετανία. «Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στον σύμμαχό μας, τη Σαουδική Αραβία, είναι απολύτως απαράδεκτες. Ιδιαίτερα η στόχευση του αεροδρομίου του Ριάντ δείχνει πού θα φτάσουν οι Χούθι για να κλιμακώσουν την κατάσταση στην περιοχή», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ.

«Για αυτό σήμερα ενέκρινα περαιτέρω βρετανική στρατιωτική υποστήριξη. Αεροσκάφη Typhoon της RAF θα πετάνε σε αμυντικές αποστολές για να βοηθήσουν να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας από drones και πυραύλους», συμπλήρωσε. Η απόφαση της Βρετανίας για επιπλέον υποστήριξη έρχεται έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ο Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι θα εξέταζε.

Πέρα από τα Typhoon, η Βρετανία θα αναπτύξει ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Atlas A400M και στρατιωτικούς συμβούλους, επεκτείνοντας τη βοήθεια που είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο, η οποία περιελάμβανε ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού Voyager, αλλά όχι μαχητικά.

Πηγή: Reuters