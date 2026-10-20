Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ υπό τον φόβο των Χούθι, αναβλήθηκε για το 2027 το διεθνές επενδυτικό φόρουμ «Νταβός της Ερήμου».

Ύστερα από μια σειρά φονικών πληγμάτων, το παρατεταμένο κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ προκαλεί αναστάτωση, διαταράσσοντας την καθημερινότητα επιχειρήσεων και κατοίκων.

Η αναβολή για το 2027 του «Νταβός της Ερήμου», μιας διάσκεψης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και αναμενόταν να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου, είναι το τελευταίο έως τώρα παράδειγμα των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση με τους Χούθι της Υεμένης, επηρεάζοντας τις διεθνείς φιλοδοξίες του βασιλείου.

Τα αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα στον διάδρομο προσαπογειώσεων του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ», από τότε που 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε επιβατικό τερματικό σταθμό στις 10 Οκτωβρίου, στην πιο φονική από μια σειρά επιθέσεων από φιλοϊρανούς μαχητές.

«Όταν αρχίζουν να εξαπολύουν πυραύλους απευθείας κατά του αεροδρομίου του Ριάντ ή οποιοδήποτε άλλου αεροδρομίου, πολύ απλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να λειτουργείς», εξηγεί ο πρώην πιλότος και ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας Ντέσμοντ Ρος, σήμερα ειδικός σε θέματα αερομεταφορών με έδρα το Ντουμπάι.

Οι σαουδάραβες αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο για τον πιθανό χρόνο επανέναρξης της λειτουργίας του αεροδρομίου δεν απάντησαν.

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Στην πρωτεύουσα, οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν επιβάλει τηλεργασία, όπως έκανε και το Kingdom Center, ο εμβληματικός ουρανοξύστης των 99 ορόφων στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το περιφερειακό γραφείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Διάφορες εκδηλώσεις έχουν επίσης ακυρωθεί ή αναβληθεί, όπως η σύνοδος χωρών του Κόλπου με την ΕΕ, το τουρνουά επίδειξης τένις Six Kings Slam, η Εβδομάδα Μόδας του Ριάντ ή ακόμα και το φεστιβάλ κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας στην Τζέντα.

Τα προβλήματα αυτά αποτελούν νέα εμπόδια για τη στρατηγική του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν που θέλει να διαφοροποιήσει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο.

«Λίγοι άνθρωποι θέλουν να επισκεφθούν μια χώρα που αποτελεί στόχο φονικών πυραυλικών πληγμάτων. Και ακόμα λιγότεροι θέλουν να επενδύσουν εκεί», γράφει στη Wall Street Journal η Κάρεν Έλιοτ Χάουζ, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε βιβλίο για τον πρίγκιπα διάδοχο.

Αλλοδαποί σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ριάντ

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, η Σαουδική Αραβία υφίσταται σχεδόν καθημερινά πλήγματα στα αεροδρόμιά της και τις πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις από τους Χούθι, οι οποίοι ξεκίνησαν κι πάλι φέτος το καλοκαίρι τις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία έχει τη στήριξη ενός συνασπισμού υπό το Ριάντ.

«Οι Χούθι πρέπει να σταματήσουν αμέσως όλες τις τρομοκρατικές τους επιχειρήσεις με στόχο αμάχους και πολιτικές υποδομές», δήλωσε στον Τύπο ο Τούρκι αλ-Μάλικι, εκπρόσωπος του συνασπισμού.

Αλλά οι Χούθι απευθύνουν ολοένα και περισσότερες προειδοποιήσεις προς τον πληθυσμό, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν να πλησιάζουν σε αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Κάτοικος του Ριάντ διηγείται πώς, έπειτα από πλήγματα κατά του αεροδρομίου, το αεροσκάφος του άλλαξε εν πτήσει πορεία και κατευθύνθηκε προς την Τζέντα. «Από την Τζέντα, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και καταφέραμε να πάρουμε μια πτήση για το Αλ-Κάσιμ», τρεις ώρες με αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι αεροπορικές εταιρίες ψάχνουν να προτείνουν εναλλακτικές στα επτά εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας, που βλέπουν διαφημίσεις για πτήσεις από άλλα αεροδρόμια της χώρας.

Άλλες εταιρίες οργανώνουν συνδέσεις με λεωφορείο με τα αεροδρόμια του Μπαχρέιν και του Κατάρ.

Σύμβουλος που εδρεύει στο Ντουμπάι εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενώ οι εργαζόμενοι της εταιρίας της «ποτέ δεν εξαναγκάστηκαν να πάνε στη Σαουδική Αραβία», κάποιοι «έχουν παρακινηθεί να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, περνώντας από το Μπαχρέιν», όταν είναι απαραίτητη η άμεση επαφή με πελάτες τους.

Αλλά με την αύξηση της τηλεργασίας και τις ακυρωμένες πτήσεις, αλλοδαποί που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε τακτικά στη χώρα προέλευσής της σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ριάντ. Αρκετοί πρεσβευτές χωρών της Δύσης έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους, φθάνοντας στο σημείο να τους συμβουλεύσουν να αποφύγουν να επισκεφθούν τη Σαουδική Αραβία.

Μια τέτοια στάση έχει προκαλέσει επικρίσεις από την πλευρά των Σαουδαράβων, που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι απέναντι στις δυσκολίες. Η κυβέρνηση από την πλευρά της προσπαθεί να τους καθησυχάσει.

«Είμαστε ασφαλείς. Με τη βοήθεια του Θεού», δήλωσε ο υπουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Αχμάντ μπιν Σουλεϊμάν αλ-Ράτζι, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα στο Ριάντ, ενώ στα κινητά εμφανιζόταν νέα προειδοποίηση για κίνδυνο από αέρος.