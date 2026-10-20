Η απροειδοποίητη επίσκεψη πραγματοποιείται οκτώ ημέρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών συζητήσεων σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συνάντησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ τη Δευτέρα, όπως δήλωσαν στο Axios δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Όβντα στο νότιο Ισραήλ, όπου είναι αναπτυγμένα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά. Ο Χέγκσεθ συνάντησε επίσης Αμερικανούς στρατιώτες στη βάση, όπως δήλωσε στο Axios πηγή με γνώση του θέματος.

Στη συνέχεια, ο Χέγκσεθ δημοσίευσε μια φωτογραφία του από την επίσκεψή του σε στρατεύματα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Υπενθυμίζεται πως υις τελευταίες ημέρες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ - τις πρώτες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς δυο χρόνια πριν που συγκλόνισε τη χώρα και βύθισε τη Μέση Ανατολή στο χάος.