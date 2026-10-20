Ο ραδιοσταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι η συνάντηση Χέγκσεθ με τον Νετανιάχου έγινε σε αεροπορική βάση στην έρημο στο νότιο Ισραήλ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συζήτησε για το Ιράν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μη αναγγελθείσας επίσκεψής του στο Ισραήλ χθες, Δευτέρα, καθώς οξύνονται οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα για να σχολιάσει.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι επισκέφθηκε τους αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης του μικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Central Command (Κεντρική Διοίκηση), το οποίο καλύπτει τη Μέση Ανατολή, τη βορειοανατολική Αφρική και τμήματα της Ασίας.

Ο ραδιοσταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι η συνάντησή του με τον Νετανιάχου έγινε σε αεροπορική βάση στην έρημο στο νότιο Ισραήλ.

Η επίσκεψη του Χέγκσεθ γίνεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς οξύνεται το κλίμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εντείνουν τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.

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Επίσης έγινε μία ημέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, των πρώτων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.