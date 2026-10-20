Ο Βανς αρνείται να υποστηρίξει την επανεκλογή Νετανιάχου, διαφοροποιούμενος από τον Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε τη Δευτέρα να δηλώσει αν υποστηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επανεκλογή του, λίγο αφότου ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Υποστηρίζω αμερικανούς υποψηφίους, και εκεί είναι εστιασμένη η προσοχή μου, στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Mark Halperin επάνω στο Air Force Two. «Δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές».

Υπενθυμίζεται πως ο Βανς είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας νωρίτερα φέτος για να υποστηρίξει τον εκλεκτό του Τραμπ, Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των εκλογών τις οποίες ο επί σειρά ετών πρωθυπουργός έχασε.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι δεν ήταν ούτε υπέρ ούτε κατά της υποστήριξης Νετανιάχου.

«Δεν είμαι κατά της υποστήριξής του. Δεν είμαι υπέρ της υποστήριξής του. Δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές», είπε ο Βανς.

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Ο Τραμπ είχε επίσης αποφύγει προηγουμένως να υποστηρίξει τον Νετανιάχου:«Δεν εμπλέκομαι πλέον στην [ισραηλινή] πολιτική», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιοδικό Time νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Όμως το Σάββατο, παρείχε την πλήρη υποστήριξή του στον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «σπουδαίο πολεμιστή πρωθυπουργό» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φαινομενική διαφοροποίηση του Βανς από τον Τραμπ, με την άρνησή του να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό, έρχεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ταξίδεψε στο Ισραήλ σε μια απροειδοποίητη επίσκεψη. Ο Χέγκσεθ φέρεται να συνάντησε το βράδυ της Δευτέρας τον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς.