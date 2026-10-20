Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε τροχιά κλιμάκωσης παραμένουν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, με τους συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων, όπου διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα και προκάλεσαν ζημιές.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την εξουσία, ενώ αποδίδει τα επεισόδια στην οργάνωση Antifa. Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με την πολιτική αντιπαράθεση να εντείνεται και την κυβέρνηση να θέτει ως προϋπόθεση για διάλογο τον τερματισμό των καταστροφών.

Μολότοφ και φλεγόμενα οδοφράγματα στο κέντρο των Τιράνων

Η ένταση παρέμεινε υψηλή στην πλατεία Σκεντέρμπεη, όπου διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς. Οι τελευταίοι χρησιμοποίησαν τις ασπίδες τους για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις, χωρίς να κάνουν χρήση χημικών εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των νέων επεισοδίων.

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Νωρίτερα, συγκέντρωση έξω από το κυβερνητικό κτήριο μετατράπηκε σε πορεία, με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν μεγάλο μέρος της αλβανικής πρωτεύουσας και να φτάνουν έως τις παρυφές των προαστίων.

Οι αστυνομικές αρχές ανέπτυξαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα ρίψης νερού. Ορισμένοι αστυνομικοί διέθεταν πυροσβεστήρες, τους οποίους χρησιμοποίησαν για την αντιμετώπιση των συγκεντρωμένων.

Από την πλευρά τους, ομάδες διαδηλωτών αναποδογύριζαν κάδους απορριμμάτων, έβαζαν φωτιές και δημιουργούσαν φλεγόμενα οδοφράγματα σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, εκτοξεύθηκαν μολότοφ, ορισμένες από τις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατασκευάζονταν επιτόπου.

Προσαγωγές και απειλές για την αποζημίωση των ζημιών

Από την έναρξη των επεισοδίων έως το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, οι προσαγωγές είχαν φτάσει συνολικά τις 210, ενώ 10 άτομα παρέμεναν υπό κράτηση.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι οι υπαίτιοι θα κληθούν να πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αποκατάσταση των ζημιών στα κυβερνητικά κτήρια θα καλυφθεί από κρατικούς πόρους.

Η ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην εμπορική δραστηριότητα της πρωτεύουσας. Περίπου 100 καταστήματα στο κέντρο των Τιράνων και στα περίχωρα παρέμειναν κλειστά, είτε λόγω φόβου για νέες λεηλασίες είτε επειδή είχαν ήδη υποστεί ζημιές.

Μπόνους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθεί μπόνους ύψους 2.500 ευρώ σε κάθε αστυνομικό που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, προειδοποίησε τους φοιτητές που λαμβάνουν κρατική υποτροφία, ύψους περίπου 300 ευρώ, ότι ενδέχεται να χάσουν την οικονομική αυτή ενίσχυση. Όπως ανέφερε, οι ζημιές που προκλήθηκαν θα καλυφθούν από τις οικογένειες των συλληφθέντων.

Οι φοιτητές επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Στο πλευρό τους ο Σαλί Μπερίσα

Οι φοιτητές στην Αλβανία εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση άρχισε να τους αντιμετωπίζει ως συνομιλητές μόνο μετά την κλιμάκωση των επεισοδίων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, συνδέει την έναρξη διαλόγου με την παύση των επεισοδίων και των καταστροφών. Η θέση αυτή διατυπώνεται μετά τις ζημιές σε τρίτο αστυνομικό τμήμα, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφές στην είσοδο του υπουργείου Μεταφορών και σε τμήμα του δικαστικού μεγάρου στα Τίρανα.

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να εξεταστούν οι τρόποι διαχείρισης της κρίσης. Οι σχετικές αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνάντησης αναμενόταν να ανακοινωθούν την Τρίτη.

Τη στήριξή του στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εξέφρασε δημόσια και ο Σαλί Μπερίσα, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει στο πλευρό τους μέχρι τέλους.

Credit: AP Photo