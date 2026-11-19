Απορούν ακόμη και στενοί πολιτικοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού για την παθητικότητά του.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραμέτρους της επιστροφής της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ είναι η στάση του Γιώργου Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ένα αποφευκτικό σχόλιο για την επανένταξη της βουλευτού (σε συνέντευξη στον Π. Τσίμα στον ρ/σ του ΜΕΓΚΑ), μιλώντας γενικώς για τη διεύρυνση και τις αρχές που πρέπει να τη διέπουν και προσπερνώντας τις υβριστικές επιθέσεις εναντίον του κατά τη μνημονιακή περίοδο.

Ο πρώην ΥΠΟΙΚ Φίλιππος Σαχινίδης είχε θέσει παλαιότερα ζήτημα δημόσιας συγγνώμης προκειμένου να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως βρήκε την πόρτα ανοιχτή χωρίς να δείξει την παραμικρή μεταμέλεια εκ των προτέρων.

Εκ των υστέρων, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, είπε ότι έχει μετανιώσει για τις φοβερές δηλώσεις της το 2013, που είναι «βάρος στην ψυχή της», και διαβεβαίωσε ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό.

Για να το λέει, κάτι θα έχει συμβεί που δεν το ξέρουν ακόμη και στενοί του συνεργάτες...

Ο Γιώργος Παπανδρέου, με την ανοχή του και τον χώρο που αφήνει στη Ν. Κασιμάτη, έχει ξαφνιάσει δυσάρεστα ακόμη και πολιτικούς φίλους του που μεταφέρουν στη στήλη την απογοήτευσή τους για τη στάση του, την οποία αποδίδουν στη συμφωνία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι ξανά υποψήφιος στην Αχαΐα, παρά τις σκέψεις που υπήρχαν στη Χ. Τρικούπη για ανανέωση του ψηφοδελτίου.

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