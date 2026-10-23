Η νεαρή φορ του Παναθηναϊκού μιλά για τον Μουρίνιο, τον Εμπαπέ και το μεγαλύτερο πρότυπο της ζωής της.

Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς αφήνει για λίγο τα γήπεδα για να παίξει ... μπάλα στο Allwyn Game Time.

Η νεαρή επιθετικός του Παναθηναϊκού μιλά για τη μεταγραφή της από τον ΠΑΟΚ στο «τριφύλλι» και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει: την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεν κρύβει την επιθυμία της να κάνει καριέρα στο εξωτερικό και να φτάσει έως την κατάκτηση του Ballon d'Or και του Champions League.

Η διεθνής φορ χαρακτηρίζει τον πατέρα της, Βλάνταν Τζούρτζεβιτς ως το μεγαλύτερο πρότυπο της ζωής της, εξηγεί γιατί θαυμάζει τον Κιλιάν Εμπαπέ και ξεκαθαρίζει πως δεν θα προκαλούσε ποτέ σε πανηγυρισμό την πρώην ομάδα της, τον ΠΑΟΚ. Με χιούμορ, αποκαλύπτει ότι έχει δεχθεί μήνυμα από διάσημο πρόσωπο, ενώ παραδέχεται ότι θα ήθελε να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

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Στο τέλος, αποδέχεται την πρόκληση της Λίλας Κουντουριώτη, δοκιμάζοντας τις γνώσεις της γύρω από την ιστορία του Παναθηναϊκού, ενώ βάζει τα δυνατά της σε μια ξεχωριστή δοκιμασία, τραγουδώντας τον ύμνο της ομάδας.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Doz6LdSOp9o}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.