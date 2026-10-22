Οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ θα πραγματοποιηθεί σήμερα (22/10) και τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Στην προηγούμενη κλήρωση, την Τρίτη (20/10), σημειώθηκε το 11ο τζακ ποτ, αλλά δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Ποσό που θα πάρουν και όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στην αποψινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: